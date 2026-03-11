  1. Realting.com
Wohnquartier Appartement 4 pieces idealement situe

Jerusalem, Israel
von
$1,31M
;
7
ID: 34536
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Bait VeGan, 42

Über den Komplex

In der zentralsten und gefragtesten Lage der Nachbarschaft, in einem kleinen eleganten Gebäude, das von einer Fassade Renovierung und der Hinzufügung eines Aufzugs profitiert hat. Wohnung 4 Zimmer, 104 m2 gebaut, intelligent und geschmackvoll eingerichtet + Balkon Soccah von 10 m2! Wohnung teilweise renoviert (Wohnzimmer, Küche, Bad und Bad). Separate Küche, hell, Wohnzimmer mit zwei Ausstellungen und offenem Blick, Master-Suite mit Bad, große Schlafzimmer, Gäste-WC, Bad und zentrale Klimaanlage. Darüber hinaus ein großer Stauraum von 13 m2 mit einer schönen Deckenhöhe, die in ein Büro umgewandelt werden kann!

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
