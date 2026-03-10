  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam

Wohnquartier Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam

Bat Yam, Israel
von
$742,995
;
4
ID: 34835
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam

Über den Komplex

Schönes neues Projekt im Herzen von Bat yam, etwa 15 Gehminuten vom Meer und in der Nähe der Straßenbahnlinie, die nach Tel Aviv führt. Hochstehende Dienstleistungen Von 2 Zimmern bis Penthouse ab 1 900 000sh ALLE ANGABEN

Standort auf der Karte

Bat Yam, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,41M
Wohnviertel Appartement 4 pieces et demi a ashdod a la city a vendre
Aschdod, Israel
von
$780,615
Wohnviertel A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing projet de qualite
Aschkelon, Israel
von
$877,800
Wohnviertel Appartement a vendre haneviim jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$2,66M
Wohnviertel A vendre duplex rooftop dexception tel aviv rue dizengoff
Tel-Aviv, Israel
von
$1,94M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Bat Yam, Israel
von
$742,995
Andere Komplexe
Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Yam, Israel
von
$1,69M
VERKAUF – RIVIERA PROJECT Exklusive PRESAL Bedingungen für unsere Agentur auf den ersten 5 Wohnungen verkauft ausgehandelt. First Sealine – PRESAL – Außergewöhnliche Bedingungen Seltene Gelegenheit auf der ersten Meereslinie, nur wenige Minuten von Tel-Aviv entfernt. Die Riviera ist ein a…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A vendre penthouse unique occupant tout un Etage
Tel-Aviv, Israel
von
$5,80M
ZU VERKAUFEN – SINGPENTHOUSE MIT ALLES STAGE ?? Gelegen in einer ruhigen Straße in der Nähe von Shenkin, zwischen König George und Yohanan HaSandlar 5 Stück 167 m2 Innenraum + 97 m2 Dachterrassen Gebäude renoviert nach TAMA 38 Lieferung : Oktober 2025 Hochmodernes Architekturdesign 2 …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Herzog 49 perle rare aux portes de rehavia
Jerusalem, Israel
von
$1,12M
Neu auf dem Markt! Zum Verkauf ausschließlich in der 49 Herzog Street, in der Nähe des charmanten Rehavia Bezirk, gegenüber dem renommierten Nayot Bezirk, auf der zukünftigen Straßenbahn. In einem Tama 38 Projekt der bekannten Firma Yated, mit Design-Eingangshalle und Aufzügen, bietet volls…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
