  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Appartement a louer a jerusalem

Wohnquartier Appartement a louer a jerusalem

Jerusalem, Israel
von
$4,389
;
10
ID: 34830
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

Français Français
Herzog 21 Kiryat Shmuel, Anfang Rehavia 6. Stock Aufzug 3 Zimmer Apartment Badezimmer mit Dusche Balkon mit herrlichem Blick Privates Dach mit Außenküche, Jacuzzi und spektakulärem Blick Gesichertes Zimmer (Mamad) Voll möbliert Architekturdesign

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Wohnquartier Appartement a louer a jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$4,389
