  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschdod
  4. Wohnquartier Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod

Wohnquartier Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod

Aschdod, Israel
von
$2,35M
;
11
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34107
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Neues und neuestes neues Programm von Ashdod Marina Füße im Wasser Bau eines sehr hohen Standes mit den besten Materialien Vor den Booten und dem Meer, in der Nähe von Cafés, Restaurants und Geschäften Wohnort: Eingangshalle 5 Sterne Holzeintritt Parkplatz und Keller unter dem Boden Ultra schnelle Aufzüge einschließlich eines Shabat Die Wohnungen: Bewaffnete Eingangstür Design Innentür "Pandoor" Grundstück 1 Meter Terrasse in Teck Küche mit Möbeln und Marmor Elektrische Rollläden im gesamten Apartment Geschlossene Schaltung Video-Intercom Solares oder elektrisches Warmwasser

Standort auf der Karte

Aschdod, Israel
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Neuf
Aschkelon, Israel
von
$501,600
Wohnviertel Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,15M
Wohnviertel A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing projet de qualite
Aschkelon, Israel
von
$877,800
Wohnviertel Appartement a vendre a jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,07M
Wohnviertel Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking
Tel-Aviv, Israel
von
$2,48M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Aschdod, Israel
von
$2,35M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Wohnviertel Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Wohnviertel Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Wohnviertel Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Wohnviertel Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Alle anzeigen Wohnviertel Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Wohnviertel Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Tel-Aviv, Israel
von
$987,525
Exklusiver Verkauf: Micha Street, Old North, Quiet and Border View In einem geheimen Gebäude, typisch für Tel Aviv, im 2. Stock, eine schöne 2-Zimmer-Wohnung hell und gut erhalten. Wohnfläche von ca. 60 m2 + sonnige Terrasse von ca. 7 m2. Die Wohnung, im Licht gebadet, bietet großes Potenzi…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Special investisseur
Wohnviertel Special investisseur
Wohnviertel Special investisseur
Wohnviertel Special investisseur
Wohnviertel Special investisseur
Alle anzeigen Wohnviertel Special investisseur
Wohnviertel Special investisseur
Aschkelon, Israel
von
$376,200
3.5 Zimmer im Stadtteilikot
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Bon emplacement
Wohnviertel Bon emplacement
Wohnviertel Bon emplacement
Wohnviertel Bon emplacement
Wohnviertel Bon emplacement
Wohnviertel Bon emplacement
Ra’anana, Israel
von
$968,715
Raanana sucht. Nach Tama bauen. 4 Stück Voll erneuert. Große Zimmer. In der Nähe aller Geschäfte und Ariel School
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen