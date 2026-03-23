Wohnquartier Appartement dexception 5 pieces avec prestations haut de gamme tour shalem rue yafo

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Analytische Cookies
Helfen Sie uns, die Leistung der Website zu verbessern, Ihre Erfahrung bei der Nutzung der Website zu verbessern und die Nutzung komfortabler zu gestalten. Die Informationen, die diese Art von Cookies sammelt, werden aggregiert und sind daher anonym. Wird verwendet, um statistische Indikatoren zur Website-Nutzung bereitzustellen, ohne Benutzer zu identifizieren.
Werbe-Cookies
Ermöglichen Sie uns, unsere Marketingkosten zu senken und die Benutzererfahrung zu verbessern.
Speichern
Realting.com verwendet Cookies, um Ihre Interaktion mit der Website zu verbessern. Sie können konfigurieren, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Erfahren Sie mehr
Im Herzen von Jerusalem, im renommierten Shalem Tower an der Yafo Street an der Ecke HaTurim, bietet diese außergewöhnliche Wohnung von 150 m2 eine zentrale und raffinierte lebendige Umgebung. Es besteht aus vier Schlafzimmern, darunter eine hervorragende Master-Suite mit en-suite Badezimmer, sowie drei Toiletten und zwei Bäder, bietet optimalen täglichen Komfort. Der helle und geräumige Wohnbereich verfügt über ein Wohnzimmer und ein Esszimmer, das für eine moderne, voll ausgestattete Küche geöffnet ist. Das Apartment befindet sich auf einem hohen Stock und bietet einen herrlichen offenen Blick und eine sichere Umgebung in einem High-End-Gebäude mit Aufzügen und einem 24-Stunden-Service. Auch die Bewohner genießen erstklassige Annehmlichkeiten wie Schwimmbad, Fitnessraum und Sauna. Die Unterkunft verfügt über einen privaten Parkplatz sowie einen Keller und bietet zusätzlichen Komfort für die tägliche. Diese Wohnung ist mit einem sofortigen Eingang und bietet eine seltene Gelegenheit für eine langfristige Vermietung, ideal für eine Familie oder Profis auf der Suche nach Komfort, Stehen und strategischen Lage in der Nähe des Mahane Yehuda Markt, Straßenbahn und alle Annehmlichkeiten des Stadtzentrums.
Standort auf der Karte
Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zurücklegen