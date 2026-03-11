Wohnquartier Appartement a vendre a arnona jerusalem

  1. Realting.com
Jerusalem, Israel
$971,850
10
ID: 34922
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Beit HaArava, 35

Neue Wohnung in Arnona bezirk 3 Stück 80 m2 6 m2 Balkon Lagerung und Parkplatz Gesichertes Zimmer (Mamad) Ferienwohnung Badezimmer und Toilette Aufzug Panoramablick

Jerusalem, Israel
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Wohnviertel Rare a jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,72M
Wohnviertel Magnifique
Aschkelon, Israel
von
$877,800
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue grand jardin haut standing magnifique neuf permis de construire proche de la mer projet de qualite
Bat Yam, Israel
von
$1,29M
Wohnviertel Mini penthouse incroyable de 5 pieces dans le prestigieux projet viva a hadera
Chadera, Israel
von
$954,608
Wohnviertel Raanana est immeuble recent
Ra’anana, Israel
von
$1,14M
Jerusalem, Israel
von
$971,850
Tel-Aviv, Israel
von
$1,12M
Verkaufen in der gewünschten Gegend von Montefiore Gershon Schatz Street Im 3. Stock - Fassade 3 Zimmer von 60 m2 + Balkon von 15 m2 Meter inklusive Tiefgarage Aufzug Bau von nur 10 Mietern 2 Appartements pro Etage Leasing bis Ende August 2026 für eine Miete von 7.500 NIS pro Monat
Immobilier.co.il
Aschkelon, Israel
von
$532,637
Ein einzigartiges Wohnprojekt, das die Essenz des Luxuslebens in einem lebendigen und boomenden Stadtteil Ashkelon neu definiert. Vier 9-stöckige Gebäude und 102 3, 4 und 5-Zimmer-Wohnungen, Erdgeschoss, Penthäuser und Mini-Penthouses. Alle Apartments sind sorgfältig gestaltet und ordentlich…
Immobilier.co.il
Jerusalem, Israel
von
$1,52M
Verkaufen, Jerusalem, Har-homa! Wahrer Samen, Penthouse im Erdgeschoss, 6 Zimmer 135 m2 auf einer Ebene + schöne möblierte Soccah Terrasse von 25 m2, und elektrische Dachterrasse von 100 m2, einschließlich 2 Wohneinheiten. Ruhige malerische Straße ohne Ausgang, mit Blick auf das Tal und Oliv…
Immobilier.co.il
