  4. Wohnquartier Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem

Wohnquartier Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem

Jerusalem, Israel
$1,22M
ID: 34147
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    HaHida, 21

Über den Komplex

Neue 3-Zimmer-Wohnung 112m2 - Bayit Vegan, Jerusalem Dritte Etage, Neubau Terrasse 8m2 soucca Wohnzimmer, Esszimmer, 1 Küche 3 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, 2 Toiletten Klimaanlage, Schlafsack, Bewaffnete Tür, Aufzug, Parkplatz Preis: 3,900,000sh (Agenturausschuss 2% ohne Steuern) Für weitere Informationen, Fotos oder einen Besuch, rufen Sie uns sofort an

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Beau rez de jardin
Naharija, Israel
von
$1,505
Wohnviertel Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Netanja, Israel
von
$1,05M
Wohnviertel Superbe penthouse entre le parc et la mer
Tel-Aviv, Israel
von
$6,11M
Wohnviertel Propriete historique unique au coeur du quartier juif
Jerusalem, Israel
von
$43,89M
Wohnviertel Unique magnifique rdj avec 245m2 dexterieurs
Jerusalem, Israel
von
$2,35M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,22M
Andere Komplexe
Alle anzeigen Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Jerusalem, Israel
von
$1,24M
Mordecai Khayat präsentiert ein neues außergewöhnliches Projekt in Holyland – Jerusalem Ein atemberaubender Blick auf die Stadt Jerusalem Auf einem erhöhten Hügel mit Blick auf die atemberaubenden Landschaften von Jerusalem, dem Wohnkomplex des Heiligen Landes, unterschrieben von einem der…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Alle anzeigen Wohnviertel Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Israel
von
$705,375
Leben Sie sicher, frei, in einer warmen und eleganten Umgebung. Diese Senior-Service-Residenz wurde für diejenigen entwickelt, die volle Autonomie erhalten möchten, während eine sichere, freundliche und High-End-Umgebung genießen. Absolute Sicherheit – tägliche Gelassenheit 24/7-Sicherheit m…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Alle anzeigen Wohnviertel Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,41M
Charmantes Apartment mit Terrasse im Stadtteil Shenkin, Tel-Aviv Eine außergewöhnliche Lage im Herzen von Tel Aviv, direkt gegenüber dem Shenkin Park, in einer der lebendigsten, gesuchten und angenehmen Gegenden der Stadt. Merkmale der Wohnung : • Komfortables und helles Erdgeschoss • 57 m…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
