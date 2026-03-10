  1. Realting.com
  Wohnquartier 3 pieces rehov hachmi bayt vagan

Wohnquartier 3 pieces rehov hachmi bayt vagan

Jerusalem, Israel
von
$752,400
5
ID: 34759
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Chachmey Yossef, 41

Über den Komplex

INVESTMENT! ✨ Bayt Vagan – Rehov Hachmi✨3 Zimmer 51m2, gut eingerichtet, sehr guter Zustand, Wäscherei Terrasse Soccah unobstruct view DR Kongo Parkplatz und Mahsan

Jerusalem, Israel
