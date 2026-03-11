Wohnquartier Tournez la cle brossez vous les dents et dormez

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Analytische Cookies
Helfen Sie uns, die Leistung der Website zu verbessern, Ihre Erfahrung bei der Nutzung der Website zu verbessern und die Nutzung komfortabler zu gestalten. Die Informationen, die diese Art von Cookies sammelt, werden aggregiert und sind daher anonym. Wird verwendet, um statistische Indikatoren zur Website-Nutzung bereitzustellen, ohne Benutzer zu identifizieren.
Werbe-Cookies
Ermöglichen Sie uns, unsere Marketingkosten zu senken und die Benutzererfahrung zu verbessern.
Speichern
Realting.com verwendet Cookies, um Ihre Interaktion mit der Website zu verbessern. Sie können konfigurieren, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Erfahren Sie mehr
BZH
Sie brauchen keinen einzigen Schekel in dieses Haus zu investieren! Betreten, genießen und verführt durch den Luxus, den es bietet!
Die französischsprachige Abteilung RE/MAX Hadera von Ra
Ein schönes helles Stadthaus von 160 m2 auf einem Grundstück von 250 m2 in einer der schönsten Straßen im Haotsar Bezirk gebaut!
Eigenschaften:
⭐️ Familienhaus von 5 Zimmern,
⭐️ Große neue Küche und Design mit viel Stauraum und Marmor Bar!
⭐️ Garten auf der Rückseite mit Obstbäumen,
⭐️ Großes Wohnzimmer, im Erdgeschoss gesichert,
⭐️ 3 Schlafzimmer im Obergeschoss mit einer luxuriösen Master-Suite mit geschlossener Terrasse,
⭐️ Neuere Renovierungen wurden mit hochwertigen Standardmaterialien durchgeführt,
⭐️ Schneller Zugang zu Bahnhof und Autobahnen 2 und 4.
⭐️ Neben Yehoshua Park, Schulen, Restaurants und ein paar Minuten von den Annehmlichkeiten des Stadtzentrums.
Ein raffiniertes Familienhaus, um Ihre Kinder in einer Umgebung zu wachsen, wo es gut ist zu leben!
Außergewöhnlicher Preis!
Für weitere Informationen:
Raphel Benguigui,
Ihr Immobilienmakler,
Französische Abteilung von RE/MAX Hadera.
Lizenz Nr. 313736
Standort auf der Karte
Chadera, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zurücklegen