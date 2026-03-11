  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Tournez la cle brossez vous les dents et dormez

Chadera, Israel
von
$1,32M
;
10
ID: 34317
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Chadera
  • Adresse
    Tiomkin, 1

Über den Komplex

Français Français
BZH Sie brauchen keinen einzigen Schekel in dieses Haus zu investieren! Betreten, genießen und verführt durch den Luxus, den es bietet! Die französischsprachige Abteilung RE/MAX Hadera von Ra Ein schönes helles Stadthaus von 160 m2 auf einem Grundstück von 250 m2 in einer der schönsten Straßen im Haotsar Bezirk gebaut! Eigenschaften: ⭐️ Familienhaus von 5 Zimmern, ⭐️ Große neue Küche und Design mit viel Stauraum und Marmor Bar! ⭐️ Garten auf der Rückseite mit Obstbäumen, ⭐️ Großes Wohnzimmer, im Erdgeschoss gesichert, ⭐️ 3 Schlafzimmer im Obergeschoss mit einer luxuriösen Master-Suite mit geschlossener Terrasse, ⭐️ Neuere Renovierungen wurden mit hochwertigen Standardmaterialien durchgeführt, ⭐️ Schneller Zugang zu Bahnhof und Autobahnen 2 und 4. ⭐️ Neben Yehoshua Park, Schulen, Restaurants und ein paar Minuten von den Annehmlichkeiten des Stadtzentrums. Ein raffiniertes Familienhaus, um Ihre Kinder in einer Umgebung zu wachsen, wo es gut ist zu leben! Außergewöhnlicher Preis! Für weitere Informationen: Raphel Benguigui, Ihr Immobilienmakler, Französische Abteilung von RE/MAX Hadera. Lizenz Nr. 313736

Standort auf der Karte

Chadera, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
