  2. Israel
  3. Aschkelon
Wohnquartier Affaire exceptionnellecoup de fusil

ID: 34736
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon
  • Adresse
    Emek HaEla, 31 brbwr

Über den Komplex

außergewöhnlicher Fall nicht verpasst agamim, kleines Gebäude von 2 Etagen, rdj 4 p von 104 m2 + Garten von 200 m2 piscinable, Keller und Parkplatz - Du bist unterwegs. Superprosuit für Investitionen oder Lebensraum 2 JAHRE

