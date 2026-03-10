  1. Realting.com
  Wohnquartier A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer

Wohnquartier A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer

Bat Yam, Israel
von
$971,850
;
10
ID: 34849
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam
  • Adresse
    Yoseftal

Über den Komplex

Zum Verkauf – Superb 4-Zimmer-Wohnung auf der zweiten Linie des Meeres, mit Meerblick. Diese helle Wohnung von 100 m2 befindet sich im 3. Stock auf 6 und verfügt über eine Terrasse von 14 m2, einen mamad, 2 Bäder, 2 Toiletten und einen schönen Balkon mit Licht. Ideal gelegen, nur wenige Gehminuten vom Meer und der Promenade, in der Nähe von Geschäften, Supermärkten, Restaurants und trendigen Cafés, Schulen und Crèches, sowie öffentlichen Verkehrsmitteln. Eine lebhafte, komfortable und angenehme Nachbarschaft, perfekt für die ganze Familie oder als qualitativ hochwertige Investition.

Standort auf der Karte

Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Zinssatz
Zinssatz
{{ mortgageAmount }} USD
Termin
Termin
{{ paymentPerMonth }} USD
Sie sehen gerade
Wohnquartier A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer
Bat Yam, Israel
von
$971,850
