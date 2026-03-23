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Wohnquartier Special investisseurs

Aschkelon, Israel
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ID: 35000
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 23.03.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon

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Barrio Afridar, 4 Zimmer im Erdgeschoss in der Nähe von Geschäften mit 2 Terrassen

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Aschkelon, Israel
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