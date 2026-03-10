  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Appartement a vendre a jerusalem

Wohnquartier Appartement a vendre a jerusalem

Jerusalem, Israel
von
$909,150
Wohnquartier Appartement a vendre a jerusalem
1
ID: 34820
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

Français Français
3 Zimmer zum Verkauf in einem charmanten Gebäude im Herzen einer pastoralen Atmosphäre von Jerusalem und nur wenige Gehminuten von Baka entfernt. In der Nähe von allem: Schulen, Synagogen, Kultur- und Unterhaltungszentren und natürlich die Altstadt. Das Gebäude verfügt über einen Aufzug und die Apartments verfügen über Balkone, einen Keller und Privatparkplätze.

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

