  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Wohnquartier Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf

Wohnquartier Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf

Bat Yam, Israel
von
$1,19M
;
2
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34837
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
MAGNIFIC NEUL PROJEKT ZU BAT YAM. IDEAL LOCATION NEAR TRAMWAY, PLAGE, RUE BALFOUR MIT ALL ITS TRADES UND RUE ATSMAOUT

Standort auf der Karte

Bat Yam, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Appartement a louer a jerusalem moshava germanit
Jerusalem, Israel
von
$2,649
Wohnviertel Bel appartement bon emplacement hauts plafonds spacieux
Ra’anana, Israel
von
$3,42M
Wohnviertel Magnifique 2 pieces en rez de jardin jardin privatif de 50 m
Bat Yam, Israel
von
$815,100
Wohnviertel Immense salon
Jerusalem, Israel
von
$1,79M
Wohnviertel Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Aschdod, Israel
von
$1,72M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf
Bat Yam, Israel
von
$1,19M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Ideal alya ou investisseur appartement 4 pieces a ashdod
Wohnviertel Ideal alya ou investisseur appartement 4 pieces a ashdod
Wohnviertel Ideal alya ou investisseur appartement 4 pieces a ashdod
Wohnviertel Ideal alya ou investisseur appartement 4 pieces a ashdod
Wohnviertel Ideal alya ou investisseur appartement 4 pieces a ashdod
Wohnviertel Ideal alya ou investisseur appartement 4 pieces a ashdod
Wohnviertel Ideal alya ou investisseur appartement 4 pieces a ashdod
Aschdod, Israel
von
$843,315
4 Zimmer-Wohnung in Ashdod "Youd Bet", in einem kleinen Gebäude von 5 Etagen ruhig, aber 2 Schritte von allen Annehmlichkeiten. Sehr gepflegtes, kürzlich renoviertes Bad, Mirpeset, Klimaanlage, Privatparkplatz, Aufzug
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Avec terrasse dans un immeuble neuf hauts plafonds magnifique neuf
Wohnviertel Avec terrasse dans un immeuble neuf hauts plafonds magnifique neuf
Wohnviertel Avec terrasse dans un immeuble neuf hauts plafonds magnifique neuf
Wohnviertel Avec terrasse dans un immeuble neuf hauts plafonds magnifique neuf
Wohnviertel Avec terrasse dans un immeuble neuf hauts plafonds magnifique neuf
Wohnviertel Avec terrasse dans un immeuble neuf hauts plafonds magnifique neuf
Wohnviertel Avec terrasse dans un immeuble neuf hauts plafonds magnifique neuf
Tel-Aviv, Israel
von
$2,85M
In einem sehr schönen Gebäude Sheinkin Street Mini Penthouse mit einer Oberfläche von 96m2 mit Terrasse von 40 m2 auf einer Ebene bestehend aus 2 Schlafzimmern + großem Wohnzimmer 3. Stock mit Aufzug Offene Sicht
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Alle anzeigen Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Jerusalem, Israel
von
$1,10M
Mordecai Khayat präsentiert ein neues außergewöhnliches Projekt in Holyland – Jerusalem Ein atemberaubender Blick auf die Stadt Jerusalem Auf einem erhöhten Hügel mit Blick auf die atemberaubenden Landschaften von Jerusalem, dem Wohnkomplex des Heiligen Landes, unterschrieben von einem der…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen