  Israel
  Ra'anana
  Wohnquartier Calme verdoyant renove piscine possible

Wohnquartier Calme verdoyant renove piscine possible

Ra'anana, Israel
$3,37M
6
ID: 34191
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

  Grundstück
    Israel
  Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  Stadt
    Ra'anana

Über den Komplex

Schönes Ferienhaus mit 7 Zimmern mit großem Keller. Geräumiger, großer Garten. ideal für eine Familie, die Zimmer sind groß, angenehm und hell. In der Nähe von Schulen und Gemeinden.

Ra’anana, Israel
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israel
von
$768,075
Wohnviertel Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Aschdod, Israel
von
$2,48M
Wohnviertel Cottage de 5 pieces haut de gamme
Chadera, Israel
von
$4,076
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement haut standing permis de construire projet de qualite
Ra'anana, Israel
von
$1,77M
Wohnviertel Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Tel-Aviv, Israel
von
$987,525
Wohnquartier Calme verdoyant renove piscine possible
Ra’anana, Israel
von
$3,37M
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Alle anzeigen Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Jerusalem, Israel
von
$1,24M
Mordecai Khayat präsentiert ein neues außergewöhnliches Projekt in Holyland – Jerusalem Ein atemberaubender Blick auf die Stadt Jerusalem Auf einem erhöhten Hügel mit Blick auf die atemberaubenden Landschaften von Jerusalem, dem Wohnkomplex des Heiligen Landes, unterschrieben von einem der…
Immobilier.co.il
Wohnviertel Grand jardin
Wohnviertel Grand jardin
Wohnviertel Grand jardin
Wohnviertel Grand jardin
Wohnviertel Grand jardin
Alle anzeigen Wohnviertel Grand jardin
Wohnviertel Grand jardin
Jerusalem, Israel
von
$2,66M
MOSHAVA GUERMANIT - in den Gärten von Katmon. Wohnung im Erdgeschoss mit einem riesigen Garten von ca. 370 m2 ruhig und grün + eine geschlossene Terrasse von 30 m2. Aufzug. Parkplatz. Keller
Immobilier.co.il
Wohnviertel La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Wohnviertel La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Wohnviertel La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Wohnviertel La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Wohnviertel La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Wohnviertel La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Aschdod, Israel
von
$3,76M
Der Nugget!!! Neues Vorverkaufsprogramm in Marina a Ashdod, am nächsten zum Strand! Apartments 5 Zimmer, Lofts, Erdgeschoss mit Pool, Penthouse mit Pool. Vorteile: sonnig, am nächsten zu Booten, Promenade und Strand... Hochstehende Dienstleistungen, hochwertige Materialien. einzigartige Lage
Immobilier.co.il
