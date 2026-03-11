  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Appartement jardin unique avec piscine privEe et parking

Wohnquartier Appartement jardin unique avec piscine privEe et parking

Tel-Aviv, Israel
$2,98M
8
ID: 34626
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Sderot Rothschild, 112

Über den Komplex

UNIQUE JARDIN APPARTIN mit PRIVATE PISCINE UND PARKEN • 3 Stück • 2 Schlafzimmer • 1 Ankleidezimmer • 1 Badezimmer, 1 Toilette • Voll möbliert • 90 m2 + 100 m2 • Privater Garten mit Pool • Privatparkplatz Ort Habima / Boulevard Rothschild Preis: IL 9,500,000 Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen und einen Besuch. Wir sprechen Französisch, Englisch und Hebräisch.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
