  4. Wohnquartier A vendre 4 pieces quartier montefiore tel aviv

Tel-Aviv, Israel
von
$1,11M
;
7
ID: 34458
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Gershon Shats, 11

Über den Komplex

Zu verkaufen – 4 moderne Zimmer, Rue Montefiore, Tel Aviv Dieses Apartment befindet sich im Herzen des Transformationsviertels von Montefiore und genießt eine strategische Lage in der Nähe von Azrieli, der U-Bahn und allen Annehmlichkeiten. Ein dynamischer, moderner und weiterentwickelter Sektor, der einen schnellen Zugang zum Stadtzentrum bietet. Merkmale der Immobilie 4 Stück 77 m2 Wohnfläche Sonnenterrasse von 14 m2 2. Stock in einem Neubau mit Aufzug Großer privater Speicherplatz von 6 m2 Optimierter Plan: Helles Wohnzimmer mit offener Küche mit Blick auf die Terrasse Zwei Schlafzimmer, darunter eine große Master-Suite mit direktem Zugang zur Terrasse Zwei Badezimmer mit Dusche Sehr hell und ruhig Wohnung verkauft komplett möbliert und dekoriert. Derzeit vermietet, ideale zukünftige Wohn- oder Mietinvestition. Vorteile der Nachbarschaft Nachbarschaft inmitten der Stadterneuerung Geforschte und dynamische Wohnumgebung Nahe Hightech-Büros, Geschäfte, Cafés, Transportachsen und zukünftige U-Bahn Eine seltene Immobilie in einer Nachbarschaft mit großem Potenzial, die komfortable Unterkunft, zentrale Lage und Rentabilität kombiniert.

