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Wohnquartier Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite

Aschkelon, Israel
von
$877,800
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ID: 34997
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 23.03.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon

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In Barnea, ein 5 Zimmer renoviert und mit Meerblick transformiert

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Aschkelon, Israel
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