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Wohnquartier Bonne affaire 5 pieces barnea immeuble recent

Aschkelon, Israel
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ID: 35006
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 23.03.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon
  • Adresse
    Yiftah HaGiladi

Über den Komplex

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Barnea 5 geräumige Zimmer

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Aschkelon, Israel
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