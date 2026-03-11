  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Appartement renove de 3 pieces superficie 70m2 bayit vegan jerusalem

Jerusalem, Israel
$783,750
3
ID: 34144
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    HaRav Uziel, 50

Über den Komplex

Renovierter 3 Zimmer Apartmentbereich 70m2 - Bayit Vegan Jerusalem 2. Stock, Ost-West-Belichtung Wohnzimmer, Esszimmer, Küche 2 Schlafzimmer, 1 Dusche, 2 Toiletten Klimatisierung, Buche, Grill, Panzertür 1 Parkplatz, Renoviert vor 2 Jahren Preis : 2 500 000sh (Dieser Preis beinhaltet nicht unsere Agenturkommission, die 2% HT ist) Für weitere Informationen oder einen Besuch, Rufen Sie uns sofort an.

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Freizeit

