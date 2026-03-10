  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Appartement a vendre a jerusalem

Wohnquartier Appartement a vendre a jerusalem

Jerusalem, Israel
von
$1,07M
;
Wohnquartier Appartement a vendre a jerusalem
1
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34822
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
4 Zimmer zum Verkauf in einem charmanten Gebäude im Herzen einer pastoralen Atmosphäre in Jerusalem und nur wenige Gehminuten von Baka entfernt. In der Nähe von allem: Schulen, Synagogen, Kultur- und Unterhaltungszentren und natürlich die Altstadt. Das Gebäude verfügt über einen Aufzug und die Apartments verfügen über Balkone, einen Keller und Privatparkplätze.

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Holyland bait vagan jersalem
Jerusalem, Israel
von
$4,58M
Wohnviertel Stop affaire en bord de mer a ashdod
Aschdod, Israel
von
$391,875
Wohnviertel Appartement 4 pieces lumineux avec balcon et vue degagee ideal emplacement
Netanja, Israel
von
$1,11M
Wohnviertel Avec terrasse bon emplacement proche de la mer neuf
Tel-Aviv, Israel
von
$3,29M
Wohnviertel Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Tel-Aviv, Israel
von
$2,98M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Appartement a vendre a jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,07M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel 4 pieces luxueux rehavia rehov kkl
Wohnviertel 4 pieces luxueux rehavia rehov kkl
Wohnviertel 4 pieces luxueux rehavia rehov kkl
Jerusalem, Israel
von
$5,016
✨ Apartment 4 Zimmer neu – 97 m2 ?? Terrasse von 10 m2 ???️ Voll möbliert – High-End-Services ???️ Ferienwohnung ?? 2. Stock mit Aufzug ?? Privatparkplatz ?? Sofortiger Eintrag
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Affaire prevoir renovation complete superbe location
Wohnviertel Affaire prevoir renovation complete superbe location
Wohnviertel Affaire prevoir renovation complete superbe location
Wohnviertel Affaire prevoir renovation complete superbe location
Ra’anana, Israel
von
$2,16M
Cottage von 8,5 Stücken mit einem potenziellen Riesen. Vor einem Park. Die Straße hat einen einzigartigen Sinn. Ruhige Gegend. Großer Keller
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Belle appartement
Wohnviertel Belle appartement
Wohnviertel Belle appartement
Jerusalem, Israel
von
$2,100
Eine saubere, ordentliche und angenehme Wohnung
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen