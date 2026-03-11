  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Superbe 4 pieces dans le nouveau projet bsr de sarona

Wohnquartier Superbe 4 pieces dans le nouveau projet bsr de sarona

Tel-Aviv, Israel
von
$1,96M
;
2
ID: 34377
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Eliezer Kaplan, 6 McDonalds

Über den Komplex

Im BSR-Projekt Sarona Neu im exklusiven Verkauf Superb 4-Zimmer-Wohnung mit herrlichem Blick auf den Sarona Park 103 m2 + sonnige Terrasse von 9 m2 21. Stock Süd- und Ostorientierung Mama Tiefgarage Luxus-Studio, Wohn-Club, Sicherheitssystem und renommierte Eingangshalle Geplante Lieferung: Ende 2025

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Wohnquartier Superbe 4 pieces dans le nouveau projet bsr de sarona
Tel-Aviv, Israel
von
$1,96M
