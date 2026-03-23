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Wohnquartier Appartement en rez de jardin a vendre rue mounbaz jerualem

Jerusalem, Israel
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ID: 34993
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 23.03.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

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zum Verkauf Monbaz, Innenstadt In einem luxuriösen Gebäude mit Vormund Schöne Gartenwohnung! 105 m2 Garten von 65 m2 4 Stück 3 Schlafzimmer 2.5 Badezimmer 2 Parkplätze Höhle

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Jerusalem, Israel
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