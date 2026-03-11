Wohnquartier Prodigieuse villa a vendre a ashdod

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Analytische Cookies
Helfen Sie uns, die Leistung der Website zu verbessern, Ihre Erfahrung bei der Nutzung der Website zu verbessern und die Nutzung komfortabler zu gestalten. Die Informationen, die diese Art von Cookies sammelt, werden aggregiert und sind daher anonym. Wird verwendet, um statistische Indikatoren zur Website-Nutzung bereitzustellen, ohne Benutzer zu identifizieren.
Werbe-Cookies
Ermöglichen Sie uns, unsere Marketingkosten zu senken und die Benutzererfahrung zu verbessern.
Speichern
Realting.com verwendet Cookies, um Ihre Interaktion mit der Website zu verbessern. Sie können konfigurieren, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Erfahren Sie mehr
Außergewöhnlicher Verkauf - Independent First Line Villa Blick auf das Meer in Ashdod
Anschrift: Ashdod, Israel
Entdecken Sie diese außergewöhnliche Villa vor dem Mittelmeer, bietet eine einzigartige Wohnumgebung, die Luxus, Komfort und Moderne kombiniert. Ideal gelegen in Ashdod, bietet dieses prestigeträchtige Anwesen einen unvergleichlichen Lebensstil, mit hochwertigen Annehmlichkeiten.
Hauptmerkmale:
Wohnfläche: 425 m2 verteilt auf 3 Ebenen, verbunden durch einen privaten Aufzug für einfachen Zugang zu jeder Etage.
Land: 300 m2, mit einem angelegten Garten und einer Terrasse mit herrlichem Meerblick.
Infinity Pool: Genießen Sie einen Infinity-Pool mit Blick auf das Meer, für ein beispielloses Schwimmerlebnis.
Panoramablick auf das Meer: Jede Ebene bietet einen spektakulären Meerblick, mit Fenstern in Deckenhöhe, die in reichlich natürliches Licht lassen.
Design und Dienstleistungen: Das Innere der Villa wurde mit hochwertigen Materialien, tadellosen Oberflächen und modernem Layout entworfen und bietet offene und helle Wohnräume.
Sicherheit und Komfort: High-End-Sicherheitssystem, Zentralklimatisierung, Fußbodenheizung und neueste Generation Hausautomatisierung für optimalen Komfort.
Interne Verteilung:
Erdgeschoss: Ein großes Wohnzimmer mit Meerblick, ein elegantes Esszimmer, eine amerikanische Küche mit modernsten Geräten sowie ein Büroraum.
1. Stock: 3 luxuriöse Schlafzimmer, jedes mit eigenem Bad und Meerblick. Die Master Suite verfügt über ein geräumiges Ankleidezimmer und eine eigene Terrasse.
Zweiter Stock: direkter Zugang zur Dachterrasse und ein außergewöhnlicher Panoramablick.
Basis: Ein vielseitiger Raum, der als Spielzimmer, Heimkino oder ein viertes Schlafzimmer verwendet werden kann,
Diese außergewöhnliche Villa ist eine Oase der Ruhe, wo jedes Detail entworfen wurde, um ein außergewöhnliches Wohnerlebnis zu bieten.
Nicht zu verpassen: Eine seltene Immobilie auf dem Markt, mit einer idealen Lage in Ashdod,
Kontaktieren Sie uns heute für weitere Informationen oder einen privaten Besuch.
Möchten Sie eine Villa, wo das Meer zu Ihrem Garten wird? Dieses seltene Anwesen erwartet Sie.
Standort auf der Karte
Aschdod, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zurücklegen