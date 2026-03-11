  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer

Wohnquartier Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer

Tel-Aviv, Israel
von
$937,365
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34613
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ben Yehuda

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Ben Yehuda Straße in der Nähe der Frishman Street, Ferienwohnung 2 Zimmer von 45 m2 7 m2 Balkon 3. Stock Aufzug Mama 2 Gehminuten vom Strand entfernt Auf der Rückseite, nach Westen und sehr hell Investitionen oder kleiner Fuß auf Land liebenswert

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Aschdod, Israel
von
$805,695
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf haut standing luxueux magnifique neuf projet de qualite
Ra’anana, Israel
von
$1,18M
Wohnviertel Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Tel-Aviv, Israel
von
$1,07M
Wohnviertel Appartement 3 pieces
Naharija, Israel
von
$376,200
Wohnviertel La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Aschdod, Israel
von
$1,72M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Tel-Aviv, Israel
von
$937,365
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Villa a vendre a ashdod a tres fort potentiel
Wohnviertel Villa a vendre a ashdod a tres fort potentiel
Wohnviertel Villa a vendre a ashdod a tres fort potentiel
Wohnviertel Villa a vendre a ashdod a tres fort potentiel
Wohnviertel Villa a vendre a ashdod a tres fort potentiel
Wohnviertel Villa a vendre a ashdod a tres fort potentiel
Aschdod, Israel
von
$1,99M
Unabhängige Villa zum Verkauf in Ashdod von 1996 280m2 Wohnfläche auf einem Grundstück von 510 m2 mit enormem Potenzial für den Käufer, der arbeiten will und machen es ein Diamant
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Coup de fusil a vendre rue rogozin appartement a renover vue mer
Wohnviertel Coup de fusil a vendre rue rogozin appartement a renover vue mer
Wohnviertel Coup de fusil a vendre rue rogozin appartement a renover vue mer
Wohnviertel Coup de fusil a vendre rue rogozin appartement a renover vue mer
Wohnviertel Coup de fusil a vendre rue rogozin appartement a renover vue mer
Wohnviertel Coup de fusil a vendre rue rogozin appartement a renover vue mer
Wohnviertel Coup de fusil a vendre rue rogozin appartement a renover vue mer
Aschdod, Israel
von
$736,725
Gunshot! zum Verkauf Rue Rogozin Wohnung zu renovieren Meerblick! Der Wert dieses Produkts einmal renoviert kann über 3 Millionen... Mamad, Klimaanlage, Parkplatz, sehr zentral. Gebäude mit 2 Aufzügen einschließlich eines von Shabat
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Special investisseur
Wohnviertel Special investisseur
Wohnviertel Special investisseur
Wohnviertel Special investisseur
Wohnviertel Special investisseur
Alle anzeigen Wohnviertel Special investisseur
Wohnviertel Special investisseur
Aschkelon, Israel
von
$376,200
3.5 Zimmer im Stadtteilikot
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen