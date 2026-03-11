  1. Realting.com
Wohnquartier Jerusalem mamilla david village

Jerusalem, Israel
$4,15M
9
ID: 34507
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Eliyahu Shama, 1

Über den Komplex

Im Herzen der Mamilla, und im berühmten David Village Legacy Projekt, hier ist eine schöne 4 Zimmer von 120 m2 mit 13 m2 Terrasse Soucah mit einem geräumigen Wohnzimmer, sehr große Master-Suite, 2 Badezimmer, 3 WC + Keller und 1 Parkplatz.

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

