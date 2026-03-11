  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf 2021 A deux pas du shuk hacarmel amp nahalat binyamin

Wohnquartier Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf 2021 A deux pas du shuk hacarmel amp nahalat binyamin

Tel-Aviv, Israel
von
$3,29M
;
3
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34656
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Nahalat Binyamin, 84 Levinsky Toast

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Spektakuläres Penthouse in einem neuen Gebäude (2021) – in der Nähe von Shuk HaCarmel & Nahalat Binyamin In der Gruzenberg Street, nur wenige Schritte vom Markt, dem Strand und den pulsierenden Orten in Tel Aviv, bietet dieses seltene Penthouse eine perfekte Mischung aus Luxus, Komfort und privilegierter Lage. Details zum Objekt: 3 Zimmer (2 Schlafzimmer – einschließlich eines sicheren Zimmers Mamad + Wohnzimmer) 2 Badezimmer 4. Stock mit Aufzug 92.2 m2 innen 28,2 m2 sonnige Terrasse 83.3 m2 private Dachterrasse 2 Privatparkplätze ( Robotersystem) Dachfläche: Privater Jacuzzi Küche & Grill Gebiet Ein perfekter Außenbereich, um die Stadtansicht zu empfangen, zu entspannen und zu genießen. Preis: 10.500.000 Für einen exklusiven Besuch und weitere Details kontaktieren Sie Premium Real Estate.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand jardin haut standing neuf permis de construire projet de qualite
Netanja, Israel
von
$805,695
Wohnviertel Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme
Tel-Aviv, Israel
von
$1,02M
Wohnviertel Magnifique maison
Jerusalem, Israel
von
$5,71M
Wohnviertel Haut standing
Aschkelon, Israel
von
$495,330
Wohnviertel Beau 3 pieces renove avec balcon soucca
Jerusalem, Israel
von
$1,03M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf 2021 A deux pas du shuk hacarmel amp nahalat binyamin
Tel-Aviv, Israel
von
$3,29M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Alle anzeigen Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israel
von
$579,975
BAT YAM Über das Projekt Das Hotel liegt im Herzen von Bat Yam, in einer ruhigen und renovierten Wohnumgebung, Diese Residenz bietet ein modernes, komfortables und raffiniertes Wohnerlebnis. Das Projekt zeichnet sich durch seine zeitgenössische Architektur aus und kombiniert elegantes Desig…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Occasion en or la maison qui coche toutes les cases
Wohnviertel Occasion en or la maison qui coche toutes les cases
Wohnviertel Occasion en or la maison qui coche toutes les cases
Wohnviertel Occasion en or la maison qui coche toutes les cases
Wohnviertel Occasion en or la maison qui coche toutes les cases
Alle anzeigen Wohnviertel Occasion en or la maison qui coche toutes les cases
Wohnviertel Occasion en or la maison qui coche toutes les cases
Chadera, Israel
von
$1,32M
BZH Auf der Suche nach einem Familienhaus, gut gelegen, mit High-End-Services? RE/MAX Hadera, Ra'hel Benguigui, präsentiert Sie ausschließlich im Herzen des Haotsar-Viertels, in einer privaten Straße, die gesucht wird: - ein Haus von 6 Zimmern komplett renoviert! - eine Wohnfläche von 180 …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Maison arabe
Wohnviertel Maison arabe
Wohnviertel Maison arabe
Wohnviertel Maison arabe
Wohnviertel Maison arabe
Wohnviertel Maison arabe
Wohnviertel Maison arabe
Jerusalem, Israel
von
$15,68M
Authentisches arabisches Haus 720/1000 m2, viel Charakter, Garten, Terrasse, hohe Kuppeldecken, riesiges Land, herrlicher Dachblick, 8 private Parkplätze
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen