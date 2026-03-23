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Wohnquartier Israel un investissement facile au coeur dashdod

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Wohnquartier Israel un investissement facile au coeur dashdod
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ID: 34990
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 23.03.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    HaZionut, 11 Michael Ohayon

Über den Komplex

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Israel eine einfache Investition, im Herzen von Ashdod, einzigartige und strategische Lage Die Stärken: -Die einzigartige Lage im Herzen von Ashdod, gegenüber dem Rathaus, Einkaufszentren, Busbahnhof, Restaurants, Supermärkte - Büros mit großer Profitabilität: die bestehenden Büros auf Ashdod in der Stadt, mieten zwischen 80 und 100 Schekel pro Meter (20-25 Euro) -Reservierung von nur 15% (z.B. für ein Büro von 87 m2 = 221 850 Schekel etwa 55 000 Euro) -1. Kauf, außergewöhnliche Bankfinanzierung 75% und bereits Eigentümer in Israel, volle Bankfinanzierung! Geografische Lage: https://goo.gl/maps/NL2oedwHK7ghMPng9 Die Filme reichen von 65 m2 bis 127 m2 von 1479 000 Schekeln (ca. 370000 Euro). Reales Foto des laufenden Baus des Gan Haïr Ashdod Programms ? Ruf uns an Dov Uzan

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