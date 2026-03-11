  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Unique duplex 5 pieces au coeur de tel aviv bograshov

Wohnquartier Unique duplex 5 pieces au coeur de tel aviv bograshov

Tel-Aviv, Israel
von
$3,61M
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34635
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Dizengoff

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Einzigartige Duplex 5 Zimmer im Herzen von Tel Aviv – Bograshov In der Nähe des Strandes und der lebhaften Straßen des Stadtteils Bograshov bietet dieses Duplex eine ideale Wohnumgebung zwischen urbaner Dynamik und Gelassenheit. 5 Stück 4 Zimmer 2 Badezimmer 3 Toiletten 4. und 5. Stock 135 m2 Wohnfläche + 58 m2 Terrasse Parkplatz Höhle Preis: 11,500.000 Nis Kontaktieren Sie uns jetzt für weitere Informationen und einen Besuch vereinbaren!

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Magnifique penthouse avec immenses terrasses
Jerusalem, Israel
von
$3,76M
Wohnviertel Nouvelle baisse de prix
Jerusalem, Israel
von
$1,44M
Wohnviertel Appartement de 4 pieces a 2 pas de la mer dans les nouveaux immeubles de la marina
Aschkelon, Israel
von
$592,515
Wohnviertel A vendre 3 pieces rue mendele a 1 min de la plage
Tel-Aviv, Israel
von
$1,22M
Wohnviertel Magnifique 4 pieces dans un immeuble neuf pres de yehuda hamacabi et le parc avec parking et cave
Tel-Aviv, Israel
von
$2,07M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Unique duplex 5 pieces au coeur de tel aviv bograshov
Tel-Aviv, Israel
von
$3,61M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Belle maison en centre ville piscine
Wohnviertel Belle maison en centre ville piscine
Wohnviertel Belle maison en centre ville piscine
Wohnviertel Belle maison en centre ville piscine
Wohnviertel Belle maison en centre ville piscine
Wohnviertel Belle maison en centre ville piscine
Ra’anana, Israel
von
$4,36M
Sehr schönes Haus mit Pool im Stadtzentrum von Raanana. Gute Vorteile. Ruhige Straße. 7 Zimmer mit 3 Suiten. sehr großer Keller .450 m2 Wohnfläche und 455 m2 Land. Parkplatz.
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Netanja, Israel
von
$1,49M
Mardochee Khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya zu leben. Sie suchen ein neun netanya Projekt Dieses schöne Projekt ist für Sie gemacht Ussishkine Up Town Project ist ein strategisches Boutique-Gebäude, das weniger als 3 Gehminuten vom berühmten Kikar und 4 Minuten vo…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement 3 pieces lumineux au centre de netanya
Wohnviertel Appartement 3 pieces lumineux au centre de netanya
Wohnviertel Appartement 3 pieces lumineux au centre de netanya
Wohnviertel Appartement 3 pieces lumineux au centre de netanya
Wohnviertel Appartement 3 pieces lumineux au centre de netanya
Alle anzeigen Wohnviertel Appartement 3 pieces lumineux au centre de netanya
Wohnviertel Appartement 3 pieces lumineux au centre de netanya
Netanja, Israel
von
$717,915
• • Solarwasserheizung + Gas Zentrale Klimaanlage mit unabhängiger Steuerung in Zimmern Wasser und Gas • North-East / South-West Ausstellung (ausgezeichnete natürliche Belüftung) Große Becken Spüle in der Küche Kosten: • -Vaad habayit: 250 - / Monat
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen