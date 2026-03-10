  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschdod
  4. Wohnquartier A louer phenomenal cottage neuf a ashdod quartier youd zayin

Wohnquartier A louer phenomenal cottage neuf a ashdod quartier youd zayin

Aschdod, Israel
von
$6,270
;
17
ID: 34732
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    Ophel, 28

Über den Komplex

Vermieten: Phänomenal Cottage Nine in Ashdod – Youd Zayin District????? ✨ Luxus – Komfort – großzügige Räume – Sofortige Lieferung! Diese außergewöhnliche Neubauhütte befindet sich in der begehrten Gegend von Youd Zayin in Ashdod, bietet eine unvergleichliche Lebensqualität auf 200 m2 Wohnfläche, mit 100 m2 Terrassen einschließlich eines mit privatem Pool, und 70 m2 hellen Keller. ?? Erdgeschoss: Ausgezeichnete Terrasse von 100 m2 mit Pool, ideal zu empfangen oder zu entspannen Geräumiges und helles Wohnzimmer mit großen Fenstern Voll ausgestattete Küche mit hochwertigen Materialien Gästetoiletten Bewaffnete Tür und saubere Oberflächen ?? 1. Stock: 3 komfortable Schlafzimmer Modernes Badezimmer mit WC Master Suite mit eigenem Bad, WC, privatem Balkon und Waschraum ?? 70 m2 Cabrio Keller mit 2 großen Fenstern – Ideal für: Spielraum Kinozimmer Wellnessbereich (SPA) Oder Möglichkeit, 2 bis 3 zusätzliche Zimmer zu schaffen Zentrale Klimaanlage?????? 2 Privatparkplätze???️ Sofort lieferbar! Ein selten gutes, Kombination von Modernität, Raum und Komfort in einer beliebten Nachbarschaft! Kontaktieren Sie uns heute, um einen Besuch zu vereinbaren.

Standort auf der Karte

Aschdod, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
