  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Magnifique appartement de 3 pieces quartier basel

Wohnquartier Magnifique appartement de 3 pieces quartier basel

Tel-Aviv, Israel
von
$1,71M
;
3
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34841
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Basel

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
MAGNIFIQUE 3 PIECES EN COURS DE CONSTRUCTION DANS UN IMMEUBLE ENTIEREMENT NEUF DANS LE QUARTIER TRES PRISE DE BASEL A TEL AVIV. PRESTATIONS DE HAUT STANDING. HAUTS PLAFONDS DE 2.9M; LIVRAISON DANS 5 MOIS, VENDU AVEC UNE CAVE

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Charmant cottage piscine calme
Ra’anana, Israel
von
$2,66M
Wohnviertel Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Tel-Aviv, Israel
von
$3,39M
Wohnviertel Un beau 4 pieces en plain centre ville recent
Aschkelon, Israel
von
$479,655
Wohnviertel Exceptionnel luxueux rare
Tel-Aviv, Israel
von
$6,90M
Wohnviertel Luxueux appartement 3 chambres a coucher magnifique vue dans la plus belle tour meier
Tel-Aviv, Israel
von
$5,19M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Magnifique appartement de 3 pieces quartier basel
Tel-Aviv, Israel
von
$1,71M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Appartement a louer a jerusalem
Wohnviertel Appartement a louer a jerusalem
Wohnviertel Appartement a louer a jerusalem
Wohnviertel Appartement a louer a jerusalem
Wohnviertel Appartement a louer a jerusalem
Alle anzeigen Wohnviertel Appartement a louer a jerusalem
Wohnviertel Appartement a louer a jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$4,389
Herzog 21 Kiryat Shmuel, Anfang Rehavia 6. Stock Aufzug 3 Zimmer Apartment Badezimmer mit Dusche Balkon mit herrlichem Blick Privates Dach mit Außenküche, Jacuzzi und spektakulärem Blick Gesichertes Zimmer (Mamad) Voll möbliert Architekturdesign
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Alle anzeigen Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Jerusalem, Israel
von
$1,10M
Mordecai Khayat präsentiert ein neues außergewöhnliches Projekt in Holyland – Jerusalem Ein atemberaubender Blick auf die Stadt Jerusalem Auf einem erhöhten Hügel mit Blick auf die atemberaubenden Landschaften von Jerusalem, dem Wohnkomplex des Heiligen Landes, unterschrieben von einem der…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Magnifique 2 pieces en rez de jardin jardin privatif de 50 m
Wohnviertel Magnifique 2 pieces en rez de jardin jardin privatif de 50 m
Wohnviertel Magnifique 2 pieces en rez de jardin jardin privatif de 50 m
Bat Yam, Israel
von
$815,100
Ausgezeichnete 2-Zimmer-Wohnung im Erdgeschoss mit privatem Garten Entdecken Sie diese charmanten 2 Zimmer im Erdgeschoss, bietet ein modernes Interieur und einen privaten Garten von 50 m2, perfekt für den Außenpool und die schönen Tage. Eigenschaften: • 55 m2 Innenfläche • Privater Garten …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen