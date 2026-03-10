  1. Realting.com
Wohnquartier Rez de jardin

Naharija, Israel
$956,175
8
ID: 34751
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Nordbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Akko
  • Dorf
    Naharija

Über den Komplex

Großer Gartengrund Im neuen Stadtteil Shimon Peres entdecken Sie diese schönen 5 Zimmer auf dem Gartenboden mit seltenen Volumina: ca. 200 m2 Wohnfläche und 170 m2 südwestlich freiliegender Garten Ruhe, Luxus und Privatsphäre garantiert Ein paar Minuten zu Fuß vom Stadtzentrum, dem Bahnhof, Geschäften.

Standort auf der Karte

Naharija, Israel
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
