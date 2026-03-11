  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschkelon
  4. Wohnquartier Appartement immense

Wohnquartier Appartement immense

Aschkelon, Israel
von
$1,10M
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34698
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon
  • Adresse
    Ashdod

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Zu verkaufen – Außergewöhnliche Wohnung in City, Ashdod?????? Entdecken Sie diese einzigartigen 5 Zimmer von 183 m2, auf den 2 Etagen, mit seltenen Volumen und absolutem Komfort. ✨ Highlights der Wohnung: • Großzügige Fläche von 183 m2 auf zwei Ebenen • Offene und angenehme Aussicht • Zwei Hauptschlafzimmer mit separatem Bad – wie eine unabhängige Wohnung • Privater Keller • Dedizierte Parkplätze • Große und helle Räume • Sehr gepflegtes Gebäude im Herzen eines zentralen und gesuchten Viertels ??? Standort: Das Hotel liegt im Zentrum von Ashdod (Stadt), in der Nähe von Geschäften, Dienstleistungen, Transport und Schulen. ?? Ideal für eine große Familie auf der Suche nach Raum, Komfort und strategische Lage, oder als außergewöhnliches Anwesen mit Erbe Wert.

Standort auf der Karte

Aschkelon, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Tel-Aviv, Israel
von
$1,02M
Wohnviertel Bon emplacement immeuble recent proche de tous les commerces ecole ariel synagogues
Ra’anana, Israel
von
$987,525
Wohnviertel Duplex 5 pieces a ein sara nahariya
Naharija, Israel
von
$564,300
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Tel-Aviv, Israel
von
$1,66M
Wohnviertel Penthouse duplex proche mer avec grande terrasse piscinabl
Netanja, Israel
von
$2,10M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Appartement immense
Aschkelon, Israel
von
$1,10M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel A vendre appartement 3 piEces au cOEur de neve tzedek
Wohnviertel A vendre appartement 3 piEces au cOEur de neve tzedek
Wohnviertel A vendre appartement 3 piEces au cOEur de neve tzedek
Wohnviertel A vendre appartement 3 piEces au cOEur de neve tzedek
Wohnviertel A vendre appartement 3 piEces au cOEur de neve tzedek
Wohnviertel A vendre appartement 3 piEces au cOEur de neve tzedek
Tel-Aviv, Israel
von
$2,04M
ZU VERKAUFEN - ALLE JUSTY LIVRED APARTMENT 3 TEILEN IN DER NEVE TZEDEK 64 m2 Wohnfläche + zwei Balkone (5.05 m2 und 6.05 m2) 1. Stock hoch 2 Schlafzimmer geschlafen mit einem mamad 1 Badezimmer 2 Balkone Exposition im Nordwesten Robotische Privatparkplätze Außergewöhnliche Lage: 2 Minuten v…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Penthouse 5 pieces 210m2 17eme bayit vegan jerusalem
Wohnviertel Penthouse 5 pieces 210m2 17eme bayit vegan jerusalem
Wohnviertel Penthouse 5 pieces 210m2 17eme bayit vegan jerusalem
Wohnviertel Penthouse 5 pieces 210m2 17eme bayit vegan jerusalem
Wohnviertel Penthouse 5 pieces 210m2 17eme bayit vegan jerusalem
Alle anzeigen Wohnviertel Penthouse 5 pieces 210m2 17eme bayit vegan jerusalem
Wohnviertel Penthouse 5 pieces 210m2 17eme bayit vegan jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$2,04M
Penthouse 5 Zimmer 167m2 mit 44m2 Terrasse, 17. Bayit Vegan Jerusalem Exklusiv, herrliche Penthouse befindet sich im 17. Stock eines neuen Gebäudes mit 3 Aufzügen, von denen 2 geräumig und hell sind, bietet es einen herrlichen Blick. Das Hotel liegt am Rande von Bet Veigan/Kyriat Yovel . Ide…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Magnifique 2 pieces neuf avec balcon soucca
Wohnviertel Magnifique 2 pieces neuf avec balcon soucca
Wohnviertel Magnifique 2 pieces neuf avec balcon soucca
Wohnviertel Magnifique 2 pieces neuf avec balcon soucca
Wohnviertel Magnifique 2 pieces neuf avec balcon soucca
Jerusalem, Israel
von
$940,500
Im Herzen des Stadtzentrums, in der Nähe der Straßenbahn und 10 Minuten von der Mamilla zu Fuß: kleines neues 3-stöckiges Gebäude mit Lobby, Chabbat-Aufzügen und schöne grüne Terrasse! Ferienwohnung 2 Zimmer 58m2 + Balkon Soucca, sehr hell, geräumig, komplett arrangiert und möbliert von eine…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen