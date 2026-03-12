  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier 3 pieces immeuble neuf rue bloch avec parking cave et terrasse

Wohnquartier 3 pieces immeuble neuf rue bloch avec parking cave et terrasse

Tel-Aviv, Israel
von
$1,66M
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34936
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 12.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    David Bloch, 22

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Appartement a vendre a jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$909,150
Wohnviertel Raanana est immeuble recent
Ra’anana, Israel
von
$1,14M
Wohnviertel Exceptionnel luxueux rare
Tel-Aviv, Israel
von
$6,90M
Wohnviertel Superbe 3 pieces en cours de tama rue bloch
Tel-Aviv, Israel
von
$1,35M
Wohnviertel Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,10M
Sie sehen gerade
Wohnquartier 3 pieces immeuble neuf rue bloch avec parking cave et terrasse
Tel-Aviv, Israel
von
$1,66M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Un duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec votre piscine privee
Wohnviertel Un duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec votre piscine privee
Wohnviertel Un duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec votre piscine privee
Wohnviertel Un duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec votre piscine privee
Wohnviertel Un duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec votre piscine privee
Alle anzeigen Wohnviertel Un duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec votre piscine privee
Wohnviertel Un duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec votre piscine privee
Chadera, Israel
von
$1,18M
BZH RE/MAX Hadera von Ra'hel Benguigui präsentiert Sie exklusiv in der Kategorie "COLLECTION" eine einzigartige Wohnung, zu Fuß neben dem Meer! Eigenschaften: - Ein Duplex von 70 m2 von 3 High-End-Zimmern mit schönen Materialien, - Ein helles Wohnzimmer mit Zugang zu einer großen Terrasse-V…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement 5 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine
Wohnviertel Appartement 5 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine
Wohnviertel Appartement 5 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine
Wohnviertel Appartement 5 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine
Wohnviertel Appartement 5 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine
Alle anzeigen Wohnviertel Appartement 5 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine
Wohnviertel Appartement 5 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine
Aschkelon, Israel
von
$1,49M
Verkaufen – Magnificent Apartment 5 Zimmer in Dimri Tower, Ashdod Diese hervorragende 5-Zimmer-Wohnung befindet sich in der renommierten Residenz des Dimri Tower, im Herzen des beliebten Stadtviertels in Ashdod, bietet eine außergewöhnliche Lebensqualität, mit Blick auf das Meer. Mit einer…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Penthouse 5 pieces 210m2 17eme bayit vegan jerusalem
Wohnviertel Penthouse 5 pieces 210m2 17eme bayit vegan jerusalem
Wohnviertel Penthouse 5 pieces 210m2 17eme bayit vegan jerusalem
Wohnviertel Penthouse 5 pieces 210m2 17eme bayit vegan jerusalem
Wohnviertel Penthouse 5 pieces 210m2 17eme bayit vegan jerusalem
Alle anzeigen Wohnviertel Penthouse 5 pieces 210m2 17eme bayit vegan jerusalem
Wohnviertel Penthouse 5 pieces 210m2 17eme bayit vegan jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$2,04M
Penthouse 5 Zimmer 167m2 mit 44m2 Terrasse, 17. Bayit Vegan Jerusalem Exklusiv, herrliche Penthouse befindet sich im 17. Stock eines neuen Gebäudes mit 3 Aufzügen, von denen 2 geräumig und hell sind, bietet es einen herrlichen Blick. Das Hotel liegt am Rande von Bet Veigan/Kyriat Yovel . Ide…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen