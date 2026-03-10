  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  Wohnquartier Magnifique 5 pieces vue mer

Wohnquartier Magnifique 5 pieces vue mer

Bat Yam, Israel
von
$1,32M
;
5
ID: 34844
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam

Über den Komplex

Français Français
MAGNIFIC 5 TEIL ZU BAT YAM AYAM PARK MIT RICHON LETSION PROXIMITY. SEA VIEW! NEAR ALL TRADES, CUNTRY CLUB, ECOLES, RESTAURANTS UND PLAGE. MITTEILUNGEN

Standort auf der Karte

Bat Yam, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
