  2. Israel
  3. Jerusalem
  Wohnquartier Nouveau projet boutique standing

Wohnquartier Nouveau projet boutique standing

Jerusalem, Israel
von
$1,72M
;
5
ID: 34537
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Asher Viner

Über den Komplex

Wir freuen uns, unser brandneues exklusives Produkt im renommierten Stadtteil Arnona von Jerusalem präsentieren zu können. Im Shop-Projekt "Bustan arnona" bestehend aus nur 6 Etagen inklusive 22 Wohnungen im Gebäude. Letztes Penthouse 4 Zimmer von 139m2 + 54.5m2 Terrassen soucca. Das Innen- und Außendesign wurde sorgfältig entworfen, um einen modernen und komfortablen Lebensstil zu bieten, während intakt die friedliche und grüne Atmosphäre der Nachbarschaft. Die Apartments sind geräumig und hell, mit High-End-Finishs und modernsten Annehmlichkeiten. Das Penthouse verfügt über zwei Parkplätze und einen unterirdischen Keller. Das Penthouse verfügt über eine riesige Soucca Terrasse, ideal für den Panoramablick auf Jerusalem Das Arnona Bezirk ist der ideale Ort für Familien, junge Paare und Profis, die nach Ruhe und Bequemlichkeit suchen. Arnona ist mit seinen vielen Grünflächen, lokalen Geschäften und ausgezeichneten Schulen eine der beliebtesten Viertel in Jerusalem. Verpassen Sie nicht diese einmalige Gelegenheit, Ihnen ein Traumhaus in einem der schönsten Viertel von Jerusalem zu bieten. Kontaktieren Sie uns jetzt für weitere Informationen zu diesem exklusiven Produkt. Sofortige Lieferung

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
