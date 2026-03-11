Wohnquartier Nouveau projet boutique standing

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Analytische Cookies
Helfen Sie uns, die Leistung der Website zu verbessern, Ihre Erfahrung bei der Nutzung der Website zu verbessern und die Nutzung komfortabler zu gestalten. Die Informationen, die diese Art von Cookies sammelt, werden aggregiert und sind daher anonym. Wird verwendet, um statistische Indikatoren zur Website-Nutzung bereitzustellen, ohne Benutzer zu identifizieren.
Werbe-Cookies
Ermöglichen Sie uns, unsere Marketingkosten zu senken und die Benutzererfahrung zu verbessern.
Speichern
Realting.com verwendet Cookies, um Ihre Interaktion mit der Website zu verbessern. Sie können konfigurieren, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Erfahren Sie mehr
Wir freuen uns, unser brandneues exklusives Produkt im renommierten Stadtteil Arnona von Jerusalem präsentieren zu können.
Im Shop-Projekt "Bustan arnona" bestehend aus nur 6 Etagen inklusive 22 Wohnungen im Gebäude.
Letztes Penthouse 4 Zimmer von 139m2 + 54.5m2 Terrassen soucca.
Das Innen- und Außendesign wurde sorgfältig entworfen, um einen modernen und komfortablen Lebensstil zu bieten, während intakt die friedliche und grüne Atmosphäre der Nachbarschaft. Die Apartments sind geräumig und hell, mit High-End-Finishs und modernsten Annehmlichkeiten.
Das Penthouse verfügt über zwei Parkplätze und einen unterirdischen Keller.
Das Penthouse verfügt über eine riesige Soucca Terrasse, ideal für den Panoramablick auf Jerusalem
Das Arnona Bezirk ist der ideale Ort für Familien, junge Paare und Profis, die nach Ruhe und Bequemlichkeit suchen.
Arnona ist mit seinen vielen Grünflächen, lokalen Geschäften und ausgezeichneten Schulen eine der beliebtesten Viertel in Jerusalem.
Verpassen Sie nicht diese einmalige Gelegenheit, Ihnen ein Traumhaus in einem der schönsten Viertel von Jerusalem zu bieten.
Kontaktieren Sie uns jetzt für weitere Informationen zu diesem exklusiven Produkt.
Sofortige Lieferung
Standort auf der Karte
Jerusalem, Israel
Freizeit
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zurücklegen