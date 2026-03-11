  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Wohnquartier A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue grand jardin haut standing magnifique neuf permis de construire proche de la mer projet de qualite

Wohnquartier A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue grand jardin haut standing magnifique neuf permis de construire proche de la mer projet de qualite

Bat Yam, Israel
von
$1,29M
;
5
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34293
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Willkommen auf der Insel – Leben zwischen Himmel, Meer und Eleganz Schließen Sie die Augen und stellen Sie sich einen Ort vor, wo das Meer zu Ihrem Horizont wird. Auf der Insel wohnen Sie ein paar Schritte vom Strand entfernt, in einer geräumigen und hellen Wohnung, die für Ihren Komfort und Ihr Wohlbefinden konzipiert ist. Beginnen Sie den Tag mit einem Kaffee auf Ihrem privaten Balkon, schlendern Sie durch den grünen Park am Fuße der Residenz und beenden Sie den Abend mit Blick auf den Sonnenuntergang am Mittelmeer. Öffne deine Augen: dieser Traum wird Realität. Insel, im Herzen des neuen Stadtteils Parkayam in Bat Yam In der neuen Wohngegend von Parkayam in Bat Yam, nur 500 m von den Stränden entfernt, wird die Insel den Lebensstil am Meer neu definieren. Dieses moderne, grüne und vernetzte Viertel soll zu einem der beliebtesten Gegenden an der israelischen Küste werden. Entdecken Sie ein neues High-End-Immobilienprojekt mit einer perfekten Kombination aus Natur, Meer und intelligenter Stadtplanung. Insel bietet ein friedliches Leben, umgeben von grünen Bereichen, Fußgänger-und Radwege, lokale Geschäfte, Schulen und schnellen Zugang zu Tel Aviv. Moderne Architektur und absoluter Komfort Insel ist viel mehr als eine Residenz: es ist ein Konzept des Lebens. Zwei 20-stöckige Türme steigen elegant im Herzen des Viertels und bieten einen offenen Blick auf das Meer und die Stadt. Die 160 Apartments, von 3 bis 5 Zimmern, wurden sorgfältig entworfen, um Volumen, natürliches Licht und täglichen Komfort zu optimieren. Projektcharakter: • 2 moderne und luxuriöse 20-stöckige Türme • 160 High-End-Wohnungen • 3 Lifte pro Gebäude • Apartments von 3 bis 5 Zimmern • Große Balkone und Panoramafenster • Grüner Park am Fuße der Residenz • Strände nur 500 m entfernt Leben auf Insel wählt Freiheit Das Leben auf Insel gewinnt die Gelassenheit eines flüssigen Alltags wieder: das Meer zu Ihren Füßen, zu Fuß, Schulen, Geschäfte, Cafés und kulturellen Bereichen in der Nähe. Hier wird alles für Ihren Komfort gedacht – kein Autobedarf, alles, was Sie geträumt haben, ist in Reichweite. Außergewöhnliche Einkaufsbedingungen • Zahlungsmethode: 20 Prozent auf Unterschrift, 80 Prozent vier Monate vor Schlüsselanlieferung • Box Indexierung: 3% kumulativ, unterstützt durch den Promotor • Projekt mit vollständiger Bankgarantie • Geplante Lieferung: 2029 Strategische Lage • Adresse: District Parkayam, Bat Yam • Entfernung vom Meer: 500 Meter • Schneller Zugang : Tel-Aviv, Rishon Lezion, Ayalon • Umgebung: Grünanlagen, Strandpromenade, Restaurants und Schulen

Standort auf der Karte

Bat Yam, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Appartement de style europeen au coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,49M
Wohnviertel Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Tel-Aviv, Israel
von
$4,82M
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Tel-Aviv, Israel
von
$1,66M
Wohnviertel A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$2,98M
Wohnviertel Centre ville hertzylia immeuble recent etage eleve vue degagee terrasse soucca
Herzliya, Israel
von
$1,25M
Sie sehen gerade
Wohnquartier A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue grand jardin haut standing magnifique neuf permis de construire proche de la mer projet de qualite
Bat Yam, Israel
von
$1,29M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Alle anzeigen Wohnviertel Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Israel
von
$517,275
Leben Sie sicher, frei, in einer warmen und eleganten Umgebung. Diese Senior-Service-Residenz wurde für diejenigen entwickelt, die volle Autonomie erhalten möchten, während eine sichere, freundliche und High-End-Umgebung genießen. Absolute Sicherheit – tägliche Gelassenheit 24/7-Sicherheit m…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Spectaculaire penthouse avec vue sur la mer a andromeda reborn
Wohnviertel Spectaculaire penthouse avec vue sur la mer a andromeda reborn
Wohnviertel Spectaculaire penthouse avec vue sur la mer a andromeda reborn
Wohnviertel Spectaculaire penthouse avec vue sur la mer a andromeda reborn
Wohnviertel Spectaculaire penthouse avec vue sur la mer a andromeda reborn
Alle anzeigen Wohnviertel Spectaculaire penthouse avec vue sur la mer a andromeda reborn
Wohnviertel Spectaculaire penthouse avec vue sur la mer a andromeda reborn
Tel-Aviv, Israel
von
$14,11M
Dieses außergewöhnliche Penthouse verkörpert Luxus und architektonische Exzellenz. Mit einer beeindruckenden Fläche von 414 m2 auf einer Ebene verfügt dieses exklusive Anwesen auch über eine Panoramaterrasse von ca. 133 m2 mit herrlichem Meerblick. In der renommierten Wohnanlage Andromeda Re…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement a vendre a jerusalem
Wohnviertel Appartement a vendre a jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,07M
4 Zimmer zum Verkauf in einem charmanten Gebäude im Herzen einer pastoralen Atmosphäre in Jerusalem und nur wenige Gehminuten von Baka entfernt. In der Nähe von allem: Schulen, Synagogen, Kultur- und Unterhaltungszentren und natürlich die Altstadt. Das Gebäude verfügt über einen Aufzug und d…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen