  4. Wohnquartier Rare rdj 4 pieces avec 140m2 jardin

Jerusalem, Israel
von
$1,44M
;
5
ID: 34929
Letzte Aktualisierung: 11.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Bait VeGan, 42

Über den Komplex

Français Français
Kleines Gebäude mit nur 6 Einwohnern, Aufzug und Privatparkplatz. Ferienwohnung 4 Zimmer – 100 m2 mit Terrasse von 56 m2 und privatem Garten von 96 m2 im Cadastre (Tabou). 3 Orientierungen, großes helles Wohnzimmer mit großer Küche, 3 Toiletten, Mamad Zimmer, Master-Suite mit Duschbad, Klimaanlage. ?? 2 Parkplätze Darüber hinaus verfügt die Wohnung über eine unabhängige Einheit von ca. 35 m2 (2.5 Zimmer) mit Dusche und Küche. Direkter Zugang vom Garten zur Einheit. ⚠️ Wohnung zu renovieren teilweise

Jerusalem, Israel
