  4. Wohnquartier A vendre magnifique 3 piEces rue calme et prestigieuse A 2 minutes de la plage tel aviv

Tel-Aviv, Israel
von
$2,04M
7
ID: 34624
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaRav Kook, 14

Über den Komplex

SELL 3 TEILNEHMER UND PRESTIGIOUS DROUGH 2 SEITE MINUTES, TEL AVIV Dieses schöne 3-Zimmer-Apartment befindet sich in einer ruhigen und renommierten Straße, nur 2 Gehminuten vom Royal Beach entfernt. Eingebettet auf der 1. Etage eines wunderschön erhaltenen und komplett renovierten Gebäudes, bietet es hervorragende 3.4-Meter-Decke, die den Raum mit natürlichem Licht und Charme überfluten. Highlights: • 70 m2 Wohnfläche + 5 m2 Terrasse • 1. Stock sehr hoch • 2 Schlafzimmer (eines davon ist der Mamad – sicheres Zimmer) • 1 Badezimmer mit Badewanne • 3,4 Meter Decken • Robotische private Tiefgarage • Reserviertes Gebäude, komplett renoviert mit High-End-Finishs • Ruhige Straße, in Strandnähe, die besten Restaurants und Luxus-Shops • Komplett möbliert mit modernen Geräten Preis berechnet: ILS 6,500,000 Wir sprechen Englisch, Französisch und Hebräisch

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

