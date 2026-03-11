  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem

Wohnquartier Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem

Jerusalem, Israel
von
$1,32M
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34137
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Neues Projekt von 4 Gebäuden von 10 und 12 Etagen mit Wohnungen von 3 bis 6 Zimmern. Das Hotel liegt im Stadtteil Katamonim, in der Nähe von Katamon Hayeshana, 5 Gehminuten von Rachel Imenou Street, in der Nähe der Cafés und Restaurants der Emek Refaim Street, 5 Gehminuten von der Innenstadt, und renommierte Bildungseinrichtungen. Tramway in Vorfreude. 2 Lifte pro Etage inklusive eines von chabat und Parkplatz Beginn 2027 Neueste Wohnungen zum Verkauf: 3 Zimmer Garten Erdgeschoss 60m2 und 71m2 Garten Exposition: Nord/Ost Preis: 3,950,000 sh 3 Zimmer Erdgeschoss Garten 85m2 und 26,5m2 Garten Ausstellung: Nordost Preis: 4.200.000 sh 4 Zimmer 6. Stock, 104m2 und 9m2 Terrasse, von denen ein Teil soccah ist Nordostausstellung Preis: 4.200.000 sh 4 Zimmer Erdgeschoss 116m2 und 121m2 Garten Preis: 6.110.000 sh 5 Zimmer Erdgeschoss, 137m2 und 27m2 Garten Preis: 7.900.000 sh 5 Zimmer 5. Stock, 123m2 mit 17m2 Terrasse inklusive Soccah-Teil, schöne Aussicht, Ausstellung: Nordost Preis 5.200.000 sh Penthouses 6 Zimmer Alle Penthouses sind Duplex 137m2 mit 18m2 Terrasse Preis 7.700.000 sh Zahlung: 20%/80% Andere mögliche Zahlungsmittel auf Anfrage Betrifft: Preise können variieren Diese Preise beinhalten nicht unsere Agentur Gebühren 2% plus Maam (tva)

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel A vendre a ashdod veritable coup de fusil
Aschdod, Israel
von
$689,700
Wohnviertel Avec terrasse calme investi hauts plafonds
Tel-Aviv, Israel
von
$1,24M
Wohnviertel Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera
Chadera, Israel
von
$843,315
Wohnviertel 3 pieces lumineux kerem hatemanim geula gazoz beach shouk hacarmel rue calme et ensoleillee a 1 minute de la plage
Tel-Aviv, Israel
von
$1,13M
Wohnviertel Un magnifique rez de jardin face a la mer quartier marina
Aschkelon, Israel
von
$1,33M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,32M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch
Wohnviertel Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch
Wohnviertel Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch
Wohnviertel Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch
Wohnviertel Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch
Tel-Aviv, Israel
von
$2,19M
Verkaufen – Old North Tel-Aviv Ultra-recherched Adresse im Herzen des alten Nordens, in der Nähe von Dizengoff, Geschäfte, renommierte Schulen und Annehmlichkeiten. Elegante und grüne Wohnanlage, ideal für anspruchsvolle Familien und Investoren. Neubau mit erworbener Lizenz, Arbeit im Forts…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Affaire en or
Wohnviertel Affaire en or
Wohnviertel Affaire en or
Wohnviertel Affaire en or
Jerusalem, Israel
von
$695,970
Eine sehr gut gelegene Wohnung am Heck gegenüber dem makolet Guter Sommer Advanced pinouy binouy (großes Potenzial zum Nutzen) Sehr schnell lobenswert
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Charmand trois pieces dans le quartier prise de florentineherzl
Wohnviertel Charmand trois pieces dans le quartier prise de florentineherzl
Wohnviertel Charmand trois pieces dans le quartier prise de florentineherzl
Wohnviertel Charmand trois pieces dans le quartier prise de florentineherzl
Wohnviertel Charmand trois pieces dans le quartier prise de florentineherzl
Tel-Aviv, Israel
von
$1,32M
Das war ein echter Idiot. Eine BALKONIE in der SALON und ein TERRASS in der ROOM. 5. STYLE MIT PARKEN. NÄHRLICHER AUSFÜHRUNGSHANDEL
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen