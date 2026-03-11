Wohnquartier Nouveau programme dappartements neufs a bat yam

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
BAT YAM
Über das Projekt
Das Hotel liegt im Herzen von Bat Yam, in einer ruhigen und renovierten Wohnumgebung, Diese Residenz bietet ein modernes, komfortables und raffiniertes Wohnerlebnis.
Das Projekt zeichnet sich durch seine zeitgenössische Architektur aus und kombiniert elegantes Design und Funktionalität.
Das Gebäude besteht aus 9 Etagen und 38 2 bis 4 Zimmer-Appartements sowie geräumigen Penthouses mit unverbauten Aussichten und High-End-Finishs.
Jede Unterkunft verfügt über einen eigenen Balkon, einen Parkplatz und ein ordentliches Innendesign, in jedem Detail gedacht.
Eine ideale Wohnumgebung
Daniel Art Bat Yam verbindet das urbane Leben harmonisch mit Lebensqualität.
Das Projekt hat eine zentrale Lage, in der Nähe des Meeres, Hauptverkehrswege, Einkaufszentren, Schulen und Freizeitbereiche.
Die Bewohner genießen somit ein praktisches, angenehmes und inspirierendes Alltagsleben in einem sich entwickelnden Viertel.
Standort auf der Karte
Bat Yam, Israel
Gesundheitspflege
Freizeit
