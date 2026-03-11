Wohnquartier A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf haut standing luxueux magnifique neuf projet de qualite

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Mordecai Khayat lädt Sie ein, Lev Raanana zu entdecken, ein neues Wohnprojekt im Stadtzentrum.
High-End-Projekt – HaGalil 27 & Maccabi 25/27
Leben Sie in einer der gefragtesten Viertel von Raanana, einer erstklassigen Lage, ruhig und grün, nur einen Steinwurf entfernt:
Die besten Schulen
Stadtzentrum & Geschäfte
Parks und Grünflächen
Tägliche Beförderung und Dienstleistungen
3 Gebäude Standing Shop
Moderne Architektur
Außergewöhnliche Apartments:
4 Zimmer – ca. 96 m2 + schöner Balkon
5 Zimmer – ca. 131 m2 + großzügiger Balkon
Helle Wohnzimmer, große Fenster, gehobene moderne Küche.
Ein Lebensumfeld von israelischen und französischsprachigen Familien.
Warum hier investieren?
• Prestigious Adresse in Raanana
• Hohes Erbe Wert Projekt
• einwandfreie Herstellerqualität
• Starke Nachfrage nach Mieten und Weiterverkauf
Standort auf der Karte
Ra’anana, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zurücklegen