  2. Israel
  3. Ra’anana
  Wohnquartier A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf haut standing luxueux magnifique neuf projet de qualite

Wohnquartier A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf haut standing luxueux magnifique neuf projet de qualite

Ra’anana, Israel
von
$1,53M
6
ID: 34223
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Stadt
    Ra’anana

Über den Komplex

Mordecai Khayat lädt Sie ein, Lev Raanana zu entdecken, ein neues Wohnprojekt im Stadtzentrum. High-End-Projekt – HaGalil 27 & Maccabi 25/27 Leben Sie in einer der gefragtesten Viertel von Raanana, einer erstklassigen Lage, ruhig und grün, nur einen Steinwurf entfernt: Die besten Schulen Stadtzentrum & Geschäfte Parks und Grünflächen Tägliche Beförderung und Dienstleistungen 3 Gebäude Standing Shop Moderne Architektur Außergewöhnliche Apartments: 4 Zimmer – ca. 96 m2 + schöner Balkon 5 Zimmer – ca. 131 m2 + großzügiger Balkon Helle Wohnzimmer, große Fenster, gehobene moderne Küche. Ein Lebensumfeld von israelischen und französischsprachigen Familien. Warum hier investieren? • Prestigious Adresse in Raanana • Hohes Erbe Wert Projekt • einwandfreie Herstellerqualität • Starke Nachfrage nach Mieten und Weiterverkauf

Standort auf der Karte

Ra’anana, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Ähnliche Komplexe
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Bat Yam, Israel
von
$579,975
Wohnviertel A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,12M
Wohnviertel Un duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec votre piscine privee
Chadera, Israel
von
$1,18M
Wohnviertel Avec terrasse dans un immeuble neuf hauts plafonds magnifique neuf
Tel-Aviv, Israel
von
$2,85M
Wohnviertel Magnifique appartement pleine vue mer a netanya residence avec gardien piscine et salle de sport
Netanja, Israel
von
$2,665
Wohnquartier A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf haut standing luxueux magnifique neuf projet de qualite
Ra'anana, Israel
von
$1,53M
Ra’anana, Israel
von
$1,53M
Andere Komplexe
Wohnviertel A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Bat Yam, Israel
von
$846,450
Projekt U Bat Yam Mordecai Khayat präsentiert ein neues Projekt in Bat Yam: Die U Tours Ein außergewöhnliches Projekt im Herzen von Ramat HaNasi Willkommen bei Tours U, zwei majestätische 31-stöckige Türme, begleitet von einem kommerziellen und Freizeitkomplex, der bald zum Symbol von Bat …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Wohnviertel Vivre nahlaot charme lumiere et potentiel dinvestissement au coeur de jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Vivre nahlaot charme lumiere et potentiel dinvestissement au coeur de jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Vivre nahlaot charme lumiere et potentiel dinvestissement au coeur de jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Israel
von
$862,125
Im Herzen des authentischen und gefragten Nahlaot Bezirks bietet dieses renovierte 54 m2 Apartment eine seltene Lebensqualität nur wenige Schritte vom Mahane Yehuda Markt und dem Stadtzentrum entfernt. Das Hotel liegt im 1. Stock (20 Schritte), besteht aus einem hellen Wohnzimmer mit offener…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Wohnviertel Lideal appartement 2 pieces en bord de mer a ashdod
Wohnviertel Lideal appartement 2 pieces en bord de mer a ashdod
Wohnviertel Lideal appartement 2 pieces en bord de mer a ashdod
Wohnviertel Lideal appartement 2 pieces en bord de mer a ashdod
Wohnviertel Lideal appartement 2 pieces en bord de mer a ashdod
Wohnviertel Lideal appartement 2 pieces en bord de mer a ashdod
Aschdod, Israel
von
$467,115
Die einzige Residenz mit 2 Zimmern mit Balkon am Meer!!! Traumlage: vor dem Strand "Miami", wo sind alle Restaurants und Cafés in Mode. In der Nähe des Supermarktes "Victory", der Caterer "La Mamounia", der großen "Parc des Pirates", Transportmittel... Einzigartig in Ashdod, 2 Zimmer 52 m2 m…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
