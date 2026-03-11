  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Renove au coeur de kiryat moche

Jerusalem, Israel
$971,850
3
ID: 34357
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Shoshana Polyakov, 18

Über den Komplex

PROMOTION!!!, Schöne renovierte 3P von 81 m2, im Herzen von Kiryat Moché; in der Nähe der Synagogen, Straßenbahn, Balkon von 15 m2 mit Soucca, Qualitätsbau! Privater Eingang. Dies ist die letzte Wohnung im Projekt, Preis Stock, SAY:! Exklusive Hadassa Agentur Takam.

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Wohnviertel Haut standing
Aschkelon, Israel
von
$391,875
Wohnviertel Rare appartement 2 pieces neuf a ashdod
Aschdod, Israel
von
$623,865
Wohnviertel Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Tel-Aviv, Israel
von
$2,04M
Wohnviertel A vendre appartement neuf 4 piEces proche de la mer avec parking terrasse et cave
Tel-Aviv, Israel
von
$2,45M
Wohnviertel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$2,41M
