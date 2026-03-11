Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Wohnquartier A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Projekt U Bat Yam
Mordecai Khayat präsentiert ein neues Projekt in Bat Yam: Die U Tours
Ein außergewöhnliches Projekt im Herzen von Ramat HaNasi
Willkommen bei Tours U, zwei majestätische 31-stöckige Türme, begleitet von einem kommerziellen und Freizeitkomplex, der bald zum Symbol von Bat Yam wird.
Diese Türme wurden sorgfältig geplant und in jedem Detail entworfen, kombiniert modernes Stadtdesign und beispielhafte Funktionalität, um die perfekte Wohnung zu schaffen, genau wie Sie geträumt haben.
Geplante Lieferung: Juni 2030
• Vollständige Bankgarantie
• Methode der Abwicklung:
• 20% auf Unterschrift
• 80% vier Monate vor Schlüssellieferung
• Box-Index: 3% pro Jahr kumulativ, unterstützt durch den Promotor
Eine strategische Lage
Im Herzen Israels, in der Nähe der Hauptstraßen, markieren die U-Türme die neue Eingangstür zu Bat Yam.
Das Projekt befindet sich im renovierten Stadtteil Ramat HaNasi, nur wenige Gehminuten vom Bahnhof Yoseftal und der Straßenbahn entfernt.
Dieser wachsende Sektor verbindet Moderne, Lebensqualität und Zugänglichkeit.
Sie werden genießen:
• Schneller Zugang zur Autobahn Tel Aviv und Ayalon
• Grüne Parks und direkte Nähe zum Meer
• Ein Einkaufszentrum, Cafés und Restaurants unter Ihrer Residenz
• Schulen, Kultureinrichtungen und ein modernes Wohn-Clubhaus
Das Konzept: ein perfektes Gleichgewicht
Die Touren U-Projekt kombiniert harmonisch Wohnen, Handel und Bildung.
Zwei kommerzielle Etagen werden Geschäfte, Cafés und nahe gelegene Dienstleistungen beherbergt, wodurch ein flüssiges und lebendiges Stadterlebnis entsteht.
Nur wenige Schritte entfernt bietet ein großes Einkaufszentrum und Freizeitbereiche eine ideale Wohnumgebung für die ganze Familie.
Das Clubhaus wurde speziell für den Komfort und das Wohlergehen der Bewohner konzipiert, während die umliegenden Schulen, Parks und Kultureinrichtungen ein praktisches und inspirierendes Alltagsleben bieten.
Weil Kinder immer zuerst kommen, wird alles für Ihre Familie gedacht.
Typologie der Wohnungen
• 3 Zimmer: 82 m2 + 8 m2 Balkon
• 4 Zimmer : 105 m2 + 15 m2 Balkon
• 5 Zimmer: 127 m2 + 15 m2 Balkon
Jede Wohnung ist mit Parkplatz verkauft
Standort auf der Karte
Bat Yam, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit
