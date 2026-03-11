  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Wohnquartier A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite

Wohnquartier A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite

Bat Yam, Israel
von
$1,08M
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34299
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Projekt U Bat Yam Mordecai Khayat präsentiert ein neues Projekt in Bat Yam: Die U Tours Ein außergewöhnliches Projekt im Herzen von Ramat HaNasi Willkommen bei Tours U, zwei majestätische 31-stöckige Türme, begleitet von einem kommerziellen und Freizeitkomplex, der bald zum Symbol von Bat Yam wird. Diese Türme wurden sorgfältig geplant und in jedem Detail entworfen, kombiniert modernes Stadtdesign und beispielhafte Funktionalität, um die perfekte Wohnung zu schaffen, genau wie Sie geträumt haben. Geplante Lieferung: Juni 2030 • Vollständige Bankgarantie • Methode der Abwicklung: • 20% auf Unterschrift • 80% vier Monate vor Schlüssellieferung • Box-Index: 3% pro Jahr kumulativ, unterstützt durch den Promotor Eine strategische Lage Im Herzen Israels, in der Nähe der Hauptstraßen, markieren die U-Türme die neue Eingangstür zu Bat Yam. Das Projekt befindet sich im renovierten Stadtteil Ramat HaNasi, nur wenige Gehminuten vom Bahnhof Yoseftal und der Straßenbahn entfernt. Dieser wachsende Sektor verbindet Moderne, Lebensqualität und Zugänglichkeit. Sie werden genießen: • Schneller Zugang zur Autobahn Tel Aviv und Ayalon • Grüne Parks und direkte Nähe zum Meer • Ein Einkaufszentrum, Cafés und Restaurants unter Ihrer Residenz • Schulen, Kultureinrichtungen und ein modernes Wohn-Clubhaus Das Konzept: ein perfektes Gleichgewicht Die Touren U-Projekt kombiniert harmonisch Wohnen, Handel und Bildung. Zwei kommerzielle Etagen werden Geschäfte, Cafés und nahe gelegene Dienstleistungen beherbergt, wodurch ein flüssiges und lebendiges Stadterlebnis entsteht. Nur wenige Schritte entfernt bietet ein großes Einkaufszentrum und Freizeitbereiche eine ideale Wohnumgebung für die ganze Familie. Das Clubhaus wurde speziell für den Komfort und das Wohlergehen der Bewohner konzipiert, während die umliegenden Schulen, Parks und Kultureinrichtungen ein praktisches und inspirierendes Alltagsleben bieten. Weil Kinder immer zuerst kommen, wird alles für Ihre Familie gedacht. Typologie der Wohnungen • 3 Zimmer: 82 m2 + 8 m2 Balkon • 4 Zimmer : 105 m2 + 15 m2 Balkon • 5 Zimmer: 127 m2 + 15 m2 Balkon Jede Wohnung ist mit Parkplatz verkauft

Standort auf der Karte

Bat Yam, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Penthouse de prestige vue panoramique jerusalem 5 pieces neuf
Jerusalem, Israel
von
$2,04M
Wohnviertel Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$3,76M
Wohnviertel Tournez la cle brossez vous les dents et dormez
Chadera, Israel
von
$1,32M
Wohnviertel A renover bonne affaire proche de la mer
Herzliya, Israel
von
$2,10M
Wohnviertel Perle de confort et luxe a mekor haim
Jerusalem, Israel
von
$2,571
Sie sehen gerade
Wohnquartier A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Bat Yam, Israel
von
$1,08M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Rare opportunite dinvestissement magnifique 2 pieces entierement amenage par un architecte designer dans le prestigieux projet yossi avrahami a noga
Wohnviertel Rare opportunite dinvestissement magnifique 2 pieces entierement amenage par un architecte designer dans le prestigieux projet yossi avrahami a noga
Wohnviertel Rare opportunite dinvestissement magnifique 2 pieces entierement amenage par un architecte designer dans le prestigieux projet yossi avrahami a noga
Tel-Aviv, Israel
von
$1,32M
Schön 2. Zimmer + Balkon; Hergestellt von einem renommierten Designer-Architekten im renommierten Projekt von Yossi Avrahami in NOGA, gegenüber dem Strand, umgeben von trendigen Café, Restaurants, Weinbars, Künstler-Workshops und Theater. Zugang zum Arbeitsraum, Fitnessraum und Pilates Zimme…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Au centre avec terrasse bien agence dans un bel immeuble
Wohnviertel Au centre avec terrasse bien agence dans un bel immeuble
Wohnviertel Au centre avec terrasse bien agence dans un bel immeuble
Wohnviertel Au centre avec terrasse bien agence dans un bel immeuble
Wohnviertel Au centre avec terrasse bien agence dans un bel immeuble
Ra’anana, Israel
von
$1,19M
Wohnung mit 5 Zimmern mit Terrasse Parkplatz und Keller. Terrasse von 10 m2. Schöne offene Küche. Erneuertes Gebäude mit Mamad. Stadtzentrum in der Nähe der Synagoge von Rav Pinto hat 2 nicht d arouza aber ruhig. Die Straße hat einen einzigartigen Sinn
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A louer immeuble neuf entree debut janvier
Wohnviertel A louer immeuble neuf entree debut janvier
Wohnviertel A louer immeuble neuf entree debut janvier
Wohnviertel A louer immeuble neuf entree debut janvier
Wohnviertel A louer immeuble neuf entree debut janvier
Wohnviertel A louer immeuble neuf entree debut janvier
Tel-Aviv, Israel
von
$4,389
Zu vermieten – Neubau Eine schöne und moderne Wohnung in einem neuen Gebäude mit hohem Stand, verfügbar Anfang Januar. Details zum Objekt: 3 Zimmer (2 Schlafzimmer + Wohnzimmer) Balkon Neues Gebäude Helle Wohnung mit einem gut durchdachten Arrangement Preis: 14.000 Kontaktieren Sie u…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen