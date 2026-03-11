Wohnquartier A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Neues Wohnprojekt 7 Etagen-Boutique-Gebäude, High-End in einem der begehrtesten Gegenden von Tel Aviv,
Zu Fuß erreichen Sie den Hafen von Tel-Aviv, den Yachthafen, die Strände, den Park Yarkon, Gan Ha
Geplante Lieferung : Februar 2027
Typologien verfügbar
Apartments mit 2, 3 und 4 Zimmern ab 5.680.000NIS
Gartenwohnungen mit privater Landschaft
Penthouses mit großen Panoramaterrassen
Geräumige Terrassen mit natürlichem Licht
Dienstleistungen und Ausstattung
Vorzügliche Eingangshalle und raffinierte Gemeinschaftsräume
Privater unterirdischer Roboterparkplatz
Harmonische Landschaftsgestaltung des Wohngebiets
Moderne Technologien und High-End-Materialien
Stärken
Premium Lage: 5 Gehminuten vom Yarkon Park, Strand Tel Aviv und Hafen entfernt
Man-made Residenz — begrenzte Anzahl von Wohnungen
Starke Immobiliennachfrage in der Nachbarschaft und hervorragende Investitionsmöglichkeiten
High-End-Services für optimale Lebensqualität
Standort auf der Karte
Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zurücklegen