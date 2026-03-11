  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier 2 pieces 45m rue melchett emplacement ideal au centre de tel aviv

Wohnquartier 2 pieces 45m rue melchett emplacement ideal au centre de tel aviv

Tel-Aviv, Israel
von
$909,150
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34459
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Melchet, 32

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
VERKAUF – 2 Zimmer mit Parkplatz Im Herzen von Tel Aviv, in der Nähe von Sheinkin und Shouk HaCarmel, entdecken Sie eine Wohnung ideal in einem Gebäude. 45 m2 – 2 Stück 5. Stock, ruhig hinter Mamak oben Privatparkplatz Guardian und Fitnessraum. Geforderter Preis: 2 900 000 Ein seltenes Anwesen, perfekt für Hauptwohnsitz, Fuß-zu-Erde oder Mietinvestition.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Vue mer eternelle
Aschkelon, Israel
von
$507,870
Wohnviertel Appartement en duplex de 3 pieces
Tel-Aviv, Israel
von
$2,19M
Wohnviertel Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Jerusalem, Israel
von
$1,00M
Wohnviertel Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Tel-Aviv, Israel
von
$1,18M
Wohnviertel Penthouse de prestige vue panoramique jerusalem 5 pieces neuf
Jerusalem, Israel
von
$2,04M
Sie sehen gerade
Wohnquartier 2 pieces 45m rue melchett emplacement ideal au centre de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$909,150
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Wohnviertel Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Wohnviertel Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Wohnviertel Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Wohnviertel Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Alle anzeigen Wohnviertel Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Wohnviertel Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Aschdod, Israel
von
$2,48M
Selten auf der Gegend: High-End-Villa befindet sich in einer der begehrtesten Gegenden von Ashdod, ein paar Schritte vom Strand, in der zweiten Linie des Meeres. Eine Immobilie, die Komfort, Privatsphäre und Lebensqualität bietet, ideal für eine Familie oder eine außergewöhnliche Residenz. …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Mini penthouse magnifique
Wohnviertel Mini penthouse magnifique
Jerusalem, Israel
von
$1,41M
Außergewöhnliches Penthouse mit atemberaubender Aussicht! Entdecken Sie diese herrlichen 4 Zimmer von 117 m2, entworfen mit Sorgfalt und Raffinesse, Kombination von Luxus, Komfort und hochwertigen Materialien. Eine große Terrasse von 25 m2 mit Blick auf den Himmel bietet einen unverbauten …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel ExclusivitE A vendre
Wohnviertel ExclusivitE A vendre
Wohnviertel ExclusivitE A vendre
Wohnviertel ExclusivitE A vendre
Wohnviertel ExclusivitE A vendre
Alle anzeigen Wohnviertel ExclusivitE A vendre
Wohnviertel ExclusivitE A vendre
Tel-Aviv, Israel
von
$3,10M
EXCLUSIVENESS – VERKAUF ?? Shenkin, in der Nähe des Carmel Marktes Premium Lage – ein paar Schritte vom Rothschild Boulevard, dem Carmel Market und dem Meer entfernt. Duplex Penthouse befindet sich in einem neuen Ladengebäude mit Aufzug. ✨ Hauptmerkmale: • 135 m2 überdacht + 46 m2 Terras…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen