  2. Israel
  3. Aschkelon
  4. Wohnquartier Vue mer exceptionnelle

Wohnquartier Vue mer exceptionnelle

Aschkelon, Israel
$498,465
ID: 34764
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon
  • Adresse
    Yefe Nof, 25

Über den Komplex

am Yachthafen, 1 Minute vom Strand, sehr nettes Geschäft 3 Zimmerwohnung von 60 m2 mit Terrasse von 12 m2 mit sehr schönem Meerblick Tiefgaragen

Aschkelon, Israel
Wohnviertel Avec terrasse dans un immeuble neuf bel appartement projet de qualite
Netanja, Israel
von
$915,420
Wohnviertel Bonne occasion
Aschkelon, Israel
von
$438,900
Wohnviertel A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing projet de qualite
Aschkelon, Israel
von
$815,100
Wohnviertel A vendre 3 pieces rue mendele a 1 min de la plage
Tel-Aviv, Israel
von
$1,22M
Wohnviertel Au centre avec terrasse bon emplacement dans rue calme renove
Tel-Aviv, Israel
von
$2,48M
Wohnquartier Vue mer exceptionnelle
Aschkelon, Israel
von
$498,465
Wohnviertel Jerusalem mamilla david village
Wohnviertel Jerusalem mamilla david village
Jerusalem, Israel
von
$4,15M
Im Herzen der Mamilla, und im berühmten David Village Legacy Projekt, hier ist eine schöne 4 Zimmer von 120 m2 mit 13 m2 Terrasse Soucah mit einem geräumigen Wohnzimmer, sehr große Master-Suite, 2 Badezimmer, 3 WC + Keller und 1 Parkplatz
Immobilier.co.il
Wohnviertel Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Netanja, Israel
von
$1,25M
Mardochee Khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya zu leben. Sie suchen ein neun netanya Projekt Dieses schöne Projekt ist für Sie gemacht Project Momento ist ein luxuriöser Komplex, der Haus und Geschäft strategisch verbindet, weniger als 3 Gehminuten vom berühmten Kika…
Immobilier.co.il
Wohnviertel Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking
Tel-Aviv, Israel
von
$2,95M
In der 3 Zion Boulevard Street, einer renommierten und hochbegehrten Adresse. Eine einzigartige, geräumige, helle und schöne Wohnung! Im 5. Stock genießt diese Wohnung einen ausgezeichneten Verkehr auf vier Achsen! Eine 5-Zimmer-Wohnung mit großem Potenzial und idealer Anordnung. Baufläc…
Immobilier.co.il
