  4. Wohnquartier Superbe duplex avec 45m2 de toit en plein coeur de tel aviv

Wohnquartier Superbe duplex avec 45m2 de toit en plein coeur de tel aviv

Tel-Aviv, Israel
von
$2,07M
;
10
ID: 34389
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaNeviim Avenue, 8

Über den Komplex

Français Français
Einzigartige Duplex-Penthouse-Wohnung, ideal gelegen auf der 4. und oberen Etage. Umgeben von Grün. 3 Zimmer2 Badezimmer und WC. 1. Ebene: großes Wohnzimmer mit Küche, Ein weiteres Zimmer mit Bad und WC. 71 m2 + Balkon von etwa 2 m2. 2. Ebene: besonders luxuriöse Elternsuite (ca. 25 m2). Zugang zu einer herrlichen privaten Dachterrasse von ca. 43 m2. Gesamtfläche: ca. 96 m2 Wohnfläche + ca. 45 m2 Außenfläche. Installation eines Aufzugs (Projekt bereits gestartet). Sanierung der gemeinsamen Teile geplant. Gemeinschaftsparkplatz.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Un rez de jardin jamais habite
Aschkelon, Israel
von
$799,425
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Bat Yam, Israel
von
$815,100
Wohnviertel Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,15M
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Netanja, Israel
von
$879,054
Wohnviertel Nouveau quartier de netivot ramot yoram
Netivot, Israel
von
$423,225
Wohnquartier Superbe duplex avec 45m2 de toit en plein coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$2,07M
Andere Komplexe
Wohnviertel A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Bat Yam, Israel
von
$1,08M
Projekt U Bat Yam Mordecai Khayat präsentiert ein neues Projekt in Bat Yam: Die U Tours Ein außergewöhnliches Projekt im Herzen von Ramat HaNasi Willkommen bei Tours U, zwei majestätische 31-stöckige Türme, begleitet von einem kommerziellen und Freizeitkomplex, der bald zum Symbol von Bat …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Wohnviertel Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Netanja, Israel
von
$752,400
Wohnung mit einem sehr geräumigen, sehr klaren und völlig unverbauten Blick Situe hat zwei Schritte vom Kikar und dem Strand Ausgezeichnete Wohnung für Wohnung oder Investition
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Wohnviertel Akhziv belle vue mer bel appartement 5 pieces
Naharija, Israel
von
$808,830
Im neuen Stadtteil Akhziv, schöne Wohnung 5 Zimmer von ca. 120m2 mit Terrasse von 20m2 und schönem Meerblick. Das Hotel liegt im 6. Stock auf 8 umfasst Keller, Parkplatz, 2 Aufzüge
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
