Magnifique penthouse avec immenses terrasses

Jerusalem, Israel
$3,76M
8
ID: 34661
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Michael Avi Yona, 32

Über den Komplex

Holyland – Bezirk in voller Stadterneuerung, mit Bau von Geschäften, Synagogen und modernisierten Parks! Luxus Penthouse in einem Gebäude mit Prestigelobby, Fitnessraum und 3 Shabbat Aufzüge. 5 Zimmer (leicht auf 7 zu bewegen), 243 m2 Wohnfläche + 180 m2 Soukka Terrassen – insgesamt 423 m2 mit offenem und grünem Panoramablick auf Jerusalem. Immense Wohnzimmer mit moderner amerikanischer Küche, Marmor in der gesamten Wohnung, echtes Parkett in den Zimmern. Geräumige 25m2+ Master Suite, mit Ankleideraum, Bad und private Terrasse mit Blick. 4 Ausstellungen, Mamad, Zentrale Klimaanlage... 3 Parkplätze und 2 Keller. Ein seltenes Gut für Kenner, die wissen, wie man Projekt und sehen weg!

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Wohnquartier Magnifique penthouse avec immenses terrasses
Jerusalem, Israel
von
$3,76M
A vendre superbe 4 pieces en plein coeur dashdod rue rogozin
Aschdod, Israel
von $830,775
Wohnviertel A vendre superbe 4 pieces en plein coeur dashdod rue rogozin
Wohnviertel A vendre superbe 4 pieces en plein coeur dashdod rue rogozin
Wohnviertel A vendre superbe 4 pieces en plein coeur dashdod rue rogozin
Wohnviertel A vendre superbe 4 pieces en plein coeur dashdod rue rogozin
Alle anzeigen Wohnviertel A vendre superbe 4 pieces en plein coeur dashdod rue rogozin
Wohnviertel A vendre superbe 4 pieces en plein coeur dashdod rue rogozin
Aschdod, Israel
von
$830,775
ZU VERKAUFEN – Super 4 Zimmer im Herzen von Ashdod – Rue Rogozin In einer kürzlichen und beliebten Residenz, entdecken Sie diese schöne 4-Zimmer-Wohnung ideal an der Haupt- und Zentralstraße von Ashdod. Mit einer Fläche von 122 m2 + 14 m2 Terrasse, im 1. Stock mit 4 Aufzügen, darunter eine…
A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Tel-Aviv, Israel
von $1,66M
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Alle anzeigen Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Tel-Aviv, Israel
von
$1,66M
Zu verkaufen 3 Zimmer gehoben Straße Rambam mit offenem Blick * 3 Zimmer in einem Neubau * 78m2 * Balkon 6m2 * Parkett, Doppelverglasungsfenster etc... * Mamak * Möglichkeit zum Verkauf mit Geräten ausgestattet
A vendre appartement 3 piEces au cOEur de neve tzedek
Tel-Aviv, Israel
von $2,04M
Wohnviertel A vendre appartement 3 piEces au cOEur de neve tzedek
Wohnviertel A vendre appartement 3 piEces au cOEur de neve tzedek
Wohnviertel A vendre appartement 3 piEces au cOEur de neve tzedek
Wohnviertel A vendre appartement 3 piEces au cOEur de neve tzedek
Wohnviertel A vendre appartement 3 piEces au cOEur de neve tzedek
Tel-Aviv, Israel
von
$2,04M
ZU VERKAUFEN - ALLE JUSTY LIVRED APARTMENT 3 TEILEN IN DER NEVE TZEDEK 64 m2 Wohnfläche + zwei Balkone (5.05 m2 und 6.05 m2) 1. Stock hoch 2 Schlafzimmer geschlafen mit einem mamad 1 Badezimmer 2 Balkone Exposition im Nordwesten Robotische Privatparkplätze Außergewöhnliche Lage: 2 Minuten v…
