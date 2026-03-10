  1. Realting.com
Wohnquartier Magnifique 3 pieces lumineux pres du tram et du front de mer

Bat Yam, Israel
$705,375
9
ID: 34904
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam
  • Adresse
    Yoseftal

Über den Komplex

Français Français
Zum Verkauf, eine renovierte und helle 3-Zimmer-Wohnung, ideal auf der dritten Meerlinie gelegen, in einem renovierten Gebäude. Die Immobilie ist sehr gepflegt, ideal für Investitionen oder Wohnen. Eigenschaften der Immobilie: Einbaufläche: 72 m2 Balkon : 10 m2 Gelegen im 2. Stock mit Aufzug 3 Stück Verbesserte Küche mit Backofen und Gasherd Klimaanlage Neue Türen und Eingang zu einem ordentlichen Gebäude Private überdachte Parkplätze (nicht robotisch) Ort: Nähe zum Meer In der Nähe der leichten Straßenbahn Einfacher Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln In der Nähe von Supermärkten, Cafés und Restaurants In der Nähe von Ha'atzmaout Boulevard und der grüne Park

Standort auf der Karte

Bat Yam, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux permis de construire projet de qualite
Ra'anana, Israel
von
$2,63M
Ra’anana, Israel
von
$2,63M
Wohnviertel En plein centre ville de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,84M
Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Yam, Israel
von
$1,86M
Bat Yam, Israel
von
$1,86M
Wohnviertel Magnifique 2 pieces en rez de jardin jardin privatif de 50 m
Bat Yam, Israel
von
$815,100
Bat Yam, Israel
von
$815,100
Wohnviertel Herzog 49 perle rare aux portes de rehavia
Jerusalem, Israel
von
$1,12M
Wohnquartier Magnifique 3 pieces lumineux pres du tram et du front de mer
Bat Yam, Israel
von
$705,375
Mardochee khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte von Netanya zu leben. Im Stadtzentrum von Netanya Fast alles beginnt, Synagogen all diese Tatsache zu Fuß Projektmerkmale Das Projekt ist in einer der berühmtesten und kommerziellsten Straßen von Netanya gebaut Eine schöne Doppel…
BZH Die französischsprachige Abteilung von RE/MAX Hadera und Umgebung präsentiert ein renommiertes Immobilienprojekt in Or Akiva, im gesuchten Wohngebiet "Or Yam". Neben Caesarea, nur wenige Minuten von Hadera entfernt, genießt die Stadt Or Akiva eine strategische Lage, die Ruhe, Zugänglic…
Im BSR-Projekt Sarona Neu im exklusiven Verkauf Superb 4-Zimmer-Wohnung mit herrlichem Blick auf den Sarona Park 103 m2 + sonnige Terrasse von 9 m2 21. Stock Süd- und Ostorientierung Mama Tiefgarage Luxus-Studio, Wohn-Club, Sicherheitssystem und renommierte Eingangshalle Geplante Lieferung: …
